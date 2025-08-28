Cierran desalojados el Eje Central y queman muebles

Al menos 20 familias desalojadas este miércoles de sus viviendas en República de Cuba, en el Centro Histórico, cerraron Eje Central y quemaron algunos bienes para protestar en contra de esta acción que calificaron como ilegal, pues en la mañana autoridades capitalinas y civiles los sacaron, junto con sus bienes, a la calle.

Manuel Téllez, quien vivía en el inmueble desde hace 55 años, explicó que sólo le permitieron sacar sus zapatos ortopédicos y sus medicamentos del edificio marcado con el número 11.

El Dato: El martes, la fiscalía local desalojó un edificio en la colonia Roma Norte y abrió una indagatoria por el presunto delito de despojo.

“No me dieron más que 10-15 minutos para recoger mis medicinas, mis zapatos ortopédicos y vendarme mi pie izquierdo, porque sufro de neuropatía diabética y ya no tuve tiempo de nada”, dijo a La Razón.

Los integrantes de al menos 20 familias y dos negocios gritaron sobre Eje Central: “Vivienda sí, desalojo no”. Ahí, algunas adultas mayores se sentaron en bancos y sillas para gritar las consignas mientras, detrás de ellas, eran incendiados algunos objetos.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañados por bomberos de la Ciudad de México, quienes extinguieron el fuego y retiraron el bloqueo. Los ocupantes manifestaron su inconformidad y colocaron sillas para sostener una conversación.

50 mil pesos en pérdidas reporta un hombre cuyo negocio estaba en el sitio

Más tarde, representantes de la Secretaría de Vivienda y de la Secretaría de Gobierno acudieron al sitio y propusieron instalar una mesa de mediación en sus oficinas de 20 de Noviembre. Los desalojados solicitaron aclarar los motivos del operativo y revisar la legalidad de la acción, realizada sin una orden judicial.

Los ocupantes dijeron a este diario que desconocen las razones del desalojo, aunque sospechan que el edificio podría ser utilizado como antro o bar.

El retiro ocurrió durante la madrugada del miércoles. Manuel Téllez narró que, minutos antes de las siete horas, tocaron a su puerta personas que se identificaron como un servicio de desalojo enviado por el propietario del predio.

Por su parte, la residente Consuelo Guerra, quien llevaba 50 años en el lugar, aseguró que no sólo fueron desalojados, sino que también les robaron parte de sus pertenencias, como joyería, dinero y perfumes.

“Yo estoy en silla de ruedas; sí me muevo, pero no mucho. No me dio chance de ver qué se llevaron ni qué me dejaron. Ya no encuentro mis anillos y mis cosas de valor”, explicó.

Serafín Sánchez, uno de los últimos reparadores de máquinas de escribir en la Ciudad de México, fue desalojado sin explicación.

El vecino explicó que no se encontraba en su taller cuando ocurrió el desalojo. Dijo que los habitantes de los pisos superiores le avisaron que estaban retirando sus pertenencias.

Serafín Sánchez denunció que perdió al menos 50 mil pesos en material de reparación, máquinas, entre otros objetos.

“Yo reparo impresoras, también máquinas de escribir. No estaba aquí cuando desalojaron; me avisaron los vecinos y llegué más tarde. La verdad no sé cuánto me robaron. Yo calculo unos 50 mil pesos, más las pérdidas de dejar el material aquí en la calle.

“Está difícil, porque no sabemos si nos van a dar un lugar donde quedarnos. No sabemos si nos dejarán guardar nuestras cosas en otro sitio mientras la calle esté cerrada. Si llueve, se va a echar a perder lo que me queda de material”, explicó.