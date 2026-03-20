Exigen ver indagatoria del edificio colapsado

Binomios caninos, durante las labores de rescate, el 9 de marzo.

Adrián Arellano Vega, representante legal de Ángel Miranda, trabajador herido en el colapso del edificio de San Antonio Abad 124, afirmó que se solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el acceso a la carpeta de investigación sobre este hecho que dejó tres personas fallecidas.

En entrevista con Javier Solórzano, en La Razón YouTube, el litigante explicó que la firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano, que representa al trabajador, busca conocer el estado legal del inmueble afectado, así como la responsabilidad de la empresa hacia las obras.

3 trabajadores murieron en el desplome del edificio de San Antonio Abad

“¿Cuál es la finalidad de nosotros como representantes de la víctima? Solicitar actos de investigación, principalmente, dirigidos a Gobierno local, poder conocer cuál es la situación jurídica de este inmueble y segundo, saber qué responsabilidad tiene la empresa.

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“En este caso entendemos que es un fideicomiso, pero que funciona y hace las veces de responsables de lo que se hizo en ese momento; también la cuestión laboral que tenía nuestro representado se tiene que clarificar y seguir en ese camino para determinar las responsabilidades de quiénes fueron los que deben responder sobre esta situación”, dijo en Al Mediodía con Solórzano.

La defensa indicó que Ángel Miranda dejó esta semana el hospital y hoy está en su casa bajo supervisión médica.