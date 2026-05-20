Agreden a balazos a automovilistas en la alcaldía Benito Juárez, en CDMX

Imagen del vehículo donde viajaba el conducto que fue agredido a balazos esta mañana.

Una balacera se registró en calles de la alcaldía Benito Juárez, donde un hombre resultó lesionado por disparo de arma de fuego tras ser atacado presuntamente por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando los agresores interceptaron al conductor de un automóvil y abrieron fuego en su contra, para después darse a la fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de una persona herida por impacto de bala, quien fue localizada en la calle Aldama, en la colonia Indiana, y posteriormente trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica

Tras la agresión, la zona fue resguardada por policías capitalinos mientras se notificó al agente del Ministerio Público, quien ya integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el ataque.

Asimismo, mediante el sistema de videovigilancia de la ciudad, autoridades realizan el análisis y seguimiento de cámaras para ubicar a los probables responsables, quienes escaparon a bordo de una motocicleta.

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FGR