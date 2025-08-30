CDHCM emite 3 recomendaciones por omisiones

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió tres recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y dos al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) debido a omisiones en protocolos de búsqueda, revictimización, fallas en el debido proceso, negligencias por parte del Ministerio Público, carencias en protocolos de actuación y nulidad de exámenes periciales durante las investigaciones de personas desaparecidas, enmarcadas en la categoría de “desapariciones administrativas”.

La 08/2025, por el caso de Braulio Basilio Caballero, de 13 años que el 28 de septiembre del 2016 salió de su casa hacia el paradero del Metro Pantitlán, y ese mismo día fue atropellado y murió. Su familia lo buscó durante seis años.

El Tip: La ombudsperson dijo que las recomendaciones son las primeras en plantearse y fortalecer un estándar en materia de búsqueda ante una “desaparición administrativa”.

La recomendación 09/2025 es por el caso de Julio César Cervantes Cabañas, una persona con discapacidad intelectual que no supo cómo regresar a su casa.

TE RECOMENDAMOS: Alistan proyección de documentales Gobierno de CDMX anuncia actividades para conmemorar 40 años del terremoto de 1985

La Fiscalía territorial no avisó a su homóloga de desaparecidos del hallazgo del cuerpo; el cadáver fue llevado al Incifo y luego donado a la Facultad de Medicina del IPN, sin haber agotado las líneas de investigación para su identificación, y sin que su familia fuera notificada.

Finalmente, la 10/2025 por el caso de Jael Montserrat Uribe Palmeros, desaparecida en julio de 2020 y encontrada sin vida en noviembre del año pasado. El hallazgo fue por parte del colectivo Una luz en el camino, fundado por Jaqueline Palmeros, madre de la víctima.

La titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, explicó que los tres casos tuvieron varias deficiencias comunes: “En todos operaron estigmas y prejuicios que obstaculizaron la actuación de las labores de búsqueda que se sobrepusieron a las obligaciones de la autoridad, sobre todo a (...) garantizar la seguridad de las personas”.

Asimismo, la falta de consignación de información suficiente de la media filiación, el retraso en recabar información completa, la falta de ampliación de información por la autoridad.