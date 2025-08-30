Clara Brugada y Pablo Vázquez anuncian Operativo de Regreso a Clases Seguro 2025 en CDMX

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, y Pablo Vázquez, presentan el plan de seguridad para el inicio del ciclo escolar.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, presentaron el Operativo Regreso a Clases Seguro 2025, con la finalidad de garantizar la seguridad de 2 millones de estudiantes que inician clases este lunes 1 de septiembre en 7 mil planteles educativos de la Ciudad de México.

“Tenemos una gran tarea: garantizar que casi 2 millones de estudiantes regresen de forma segura a 7 mil escuelas públicas y privadas. (…) Para ello, la Ciudad de México desplegará 15 mil policías que se van a encargar de garantizar estar cerca de las escuelas, de todas las escuelas, de todos los lugares en donde sabemos que se inician clases”, afirmó Brugada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se preparan para el Operativo Regreso a Clases Seguro 2025. ı Foto: Gobierno CDMX

Desde la escuela primaria Juan Crisostómo Bonilla, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina destacó que como parte del operativo, elementos de seguridad se mantendrán al tanto de las y los estudiantes, así como de profesores, padres y madres y vecinos de la zona.

“Comenzarán desde las 6 de la mañana y allí participarán en este operativo, al que hoy damos inicio, la Policía Preventiva de la ciudad, la Policía Bancaria e Industrial, la Policía Auxiliar, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la policía escolar y el conjunto de policías que tiene la Ciudad de México”, mencionó.

Clara Brugada y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, anuncian la participación de 15 mil efectivos. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina aseguró que de manera adicional al despliegue de elementos de seguridad, los organismos de videovigilancia como el Centro de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizarán labores de monitoreo en cruces de tránsito.

Cabe destacar que las instituciones educativas de la Ciudad de México se encuentran en constante vigilancia, pues con la puesta en acción del programa Auxilio Escolar, “que consiste en que podamos tener a una persona servidora de la ciudad dedicada a estar presente e inhibir cualquier problema que se dé alrededor de las escuelas”.

El operativo contará con 15 mil policías para vigilar las entradas y salidas de escuelas en la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

La jefa del Ejecutivo local recordó el conjunto de acciones y programas ejecutados por su administración para mejorar la calidad de las instalaciones educativas, como la inversión de 13 mil millones de pesos en materia educativa, la implementación del programa 1, 2, 3 Por mi Escuela, el cual tiene el objetivo de mejorar la infraestructura de las aulas, y el programa Vida Plena, Corazón Contento, para cuidar la salud mental de la comunidad estudiantil, entre otros.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, expuso que el despliegue iniciará a las 06:00 horas y participarán 15 mil efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA), y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en las distintas zonas escolares de las 16 alcaldías, quienes estarán apoyados con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia.

Por regreso a clases, se desplegarán 1,410 vehículos oficiales en la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Las acciones durante el operativo Regreso a Clases Seguro 2025, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dispondrá también de 140 policías de la Dirección de Seguridad Escolar, con 19 unidades, que acompañarán al personal operativo en las escuelas, públicas y privadas, de los diferentes niveles de educación, con la finalidad de impartir pláticas de prevención de delitos y promover la cultura de paz.

Vázquez Camacho señaló las acciones más importantes que se contemplan en este operativo, que incluyen tareas de vigilancia y seguridad en vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos a pie y patrullajes, la presencia de policías a las horas de entrada y salida en los turnos matutino y vespertino, la ejecución de senderos seguros y vigilancia constante en rutas del transporte público que va hacia los planteles escolares, entre otras.

Efectivos de la SSC realizarán recorridos a pie y patrullajes con motivo del regreso a clases. ı Foto: Cortesía

También, instruyó a las y los Jefes de Cuadrante a que visiten todos los centros escolares de la Ciudad de México, para establecer un contacto directo y permanente con las autoridades escolares y el personal docente; y a los integrantes de la Dirección de Seguridad Escolar, a que mantengan presencia permanente en las escuelas, brindando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, a sus padres de familia, y a sus maestros, herramientas para la prevención del delito.

“El objetivo es claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes y personal docente, así como de toda la comunidad escolar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando con ello un regreso a clases seguro para todas y todos”, enfatizó Vázquez Camacho.

Al centro, la Jefa de Gobierno y el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el subsecretario de Territorios de Paz e Igualdad Social, José Antonio Jiménez Islas, informó que el programa Auxilio Escolar, puesto en acción el pasado 10 de febrero, ha dado resultados positivos, pues se beneficia de manera directa a 405 mil 768 alumnas y alumnos de secundaria y preparatoria.

“Se atienden 421 planteles, de los cuales 255 son secundarias y 166 preparatorias. (…) Durante los 92 días en los que hemos estado presentes se han cubierto 27 mil 700 jornadas”, detalló.

Finalmente, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, añadió que este operativo garantizará la seguridad no sólo para alumnos, sino también para profesores, padres de familia y vecinos.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Yanes Rizo; la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann; el director general de Operaciones de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal, Mario Alfonso Chávez Campos, y el supervisor de la zona 3 Escolar, Efraín Martínez Martínez.

am / cehr