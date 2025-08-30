Detienen a ocho personas y aseguran más de 900 dosis de droga en cateos en Azcapotzalco

Más de 900 dosis de droga y ocho presuntos narcomenudistas, asegurados durante un operativo en la Ciudad de México.

En un operativo simultáneo realizado en la alcaldía Azcapotzalco, autoridades capitalinas detuvieron a ocho personas y aseguraron 906 dosis de presunto narcótico.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las acciones se llevaron a cabo tras diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre un grupo dedicado a la venta de drogas en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta el aseguramiento de más de 900 dosis de droga en cateos en Azcapotzalco. ı Foto: SSC-CDMX

La SSC informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España.

En el primer domicilio, localizado en la calle Abraham Sánchez, los uniformados aseguraron 215 dosis de aparente marihuana y 89 de una sustancia similar a la cocaína. En el lugar fueron detenidos dos hombres de 63 y 51 años, así como una mujer de 32.

El segundo y tercer cateo se realizaron en la avenida Miguel Hidalgo y en la calzada de Los Ángeles, donde se decomisaron 200 dosis de probable metanfetamina, 199 de supuesta cocaína, 203 de marihuana y dos teléfonos celulares. Además, fueron detenidos tres hombres de 37, 25 y 18 años, y dos mujeres de 37 y 34 años.

Las autoridades indicaron que los inmuebles quedaron asegurados para continuar con las investigaciones, mientras que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. En el caso de uno de los arrestados, un hombre de 51 años, se informó que ya había estado preso en dos ocasiones por delitos contra la salud.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó en redes sociales que el operativo fue resultado de trabajos de investigación en atención a denuncias ciudadanas. “Se aseguraron más de 900 dosis de presunta droga y fueron detenidos cinco hombres y tres mujeres. Continuamos trabajando para identificar y detener a quienes cometen delitos que dañan a la ciudadanía y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, señaló.

La SSC y la FGJ subrayaron que el operativo se realizó en estricto apego a los protocolos policiales y al respeto de los derechos humanos, y reiteraron su compromiso con la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

am