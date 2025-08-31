Morena presenta balance de foros contra la gentrificación en CDMX

Marcha contra la gentrificación del pasado 4 de julio en la Ciudad de México.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó un balance sobre el ciclo de foros contra la gentrificación, que incluyó 14 diálogos en distintos puntos de la ciudad y la participación de al menos 2 mil 513 personas.

De acuerdo con el diputado Paulo Emilio García González, responsable de la iniciativa, los encuentros contaron con la participación de activistas, solicitantes de vivienda, comerciantes y pueblos originarios, quienes compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la problemática habitacional en la capital.

“Fueron ejercicios plurales. Nadie puede decir que eran puros simpatizantes de un partido político, porque hubo críticas. Hubo posiciones de diferentes puntos de vista, vecinos críticos con algunas políticas y todas y todos un común denominador a favor de que se regule el precio de la renta”, señaló.

Esto después de que el 7 de julio, Morena lanzó los “Diálogos contra la gentrificación” en las 16 alcaldías para frenar el desplazamiento de residentes y atender las demandas de los habitantes originarios.

García González explicó que los diálogos buscan identificar cómo se ofrecen servicios y se diseña la Ciudad, con el objetivo de generar un diagnóstico compartido y proponer alternativas público‑privadas que mitiguen la transformación urbana.

El vocero detalló que el 80 por ciento del tiempo se destinó a la intervención ciudadana y el 20 por ciento a la presentación de información técnica. Entre los principales temas expuestos destacan el aumento de los precios de la renta, el desplazamiento derivado de la gentrificación y la falta de vivienda asequible.

“Participaron más de 2 mil 500 personas, 2 mil 513, y, la verdad, no es como que fuéramos a unos mítines, quienes estuvieron en alguno de ellos, no me dejarán mentir, era 20 por ciento exposición nuestra y 80 por ciento participación de la gente, tanto por escrito como de viva voz. Vamos a la siguiente”, agregó.

García González también señaló que la mayoría de los participantes respaldaron la regulación de los precios de renta, en contraste con algunos legisladores que promovieron un amparo en contra de esta medida. Según el diputado, la llegada de negocios muy caros a las colonias incrementa la renta, provocando desplazamiento y expulsión de los vecinos en distintos puntos de la ciudad.

“Estas son las palabras que más se repetían en los cuestionarios: ¿cómo cambia la colonia cuando llegan negocios muy caros? ‘Sube la renta.’ Una demanda sistemática en los rincones de la ciudad es el aumento en los precios de la renta, que es lo que más ha provocado desplazamiento y expulsión de la gente en diferentes puntos de la ciudad”, explicó.

Entre las propuestas planteadas se encuentran construir más vivienda social, regular los precios de alquiler y fortalecer el arraigo comunitario. También se busca mejorar el acceso a programas de vivienda mediante la simplificación de trámites y el impulso a cooperativas, así como establecer una defensoría de derechos de los inquilinos para atender conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

García aseguró que toda la información recopilada en los foros será utilizada para enriquecer el dictamen de una ley de rentas justas, razonables y asequibles en la Ciudad de México.

