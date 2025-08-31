Morena advierte problemas en las elecciones al Poder Judicial en la Ciudad de México

La diputada local Xóchitl Bravo, dirigente de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, señaló que se instalará una mesa de trabajo con el Instituto Electoral y el Gobierno capitalino para modificar el proceso de elección del Poder Judicial rumbo a 2027, tras identificar varios problemas en la reciente jornada electoral.

Uno de los principales inconvenientes, indicó Bravo, fue la falta de aspirantes suficientes en algunas materias, lo que obligó a declarar desiertos ciertos cargos desde la convocatoria inicial.

“Nosotros, desde la convocatoria inicial, tuvimos que declarar desiertas algunas materias porque no había suficientes candidatas o candidatos. Entonces, tendremos que sentarnos a la mesa con el tribunal y decir cómo le hacemos para garantizar que sí haya suficientes candidatas y candidatos, y que no solamente tenga que ver con el asunto de jueces civiles o penales, es decir, con las materias comunes”, afirmó la legisladora.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Fuertes lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en Coyoacán y Álvaro Obregón

Elecciones del Poder Judicial ı Foto: Cuartoscuro

Además, el Observatorio Electoral Judicial denunció que, desde el proceso de selección de personas candidatas, existió una sobrecarga de postulantes en algunas materias y escasez en otras. Señaló que las autoridades no analizaron las implicaciones de esta disparidad, lo que podría afectar la competitividad y representatividad de los cargos. Según datos oficiales, en la especialidad “Administrativa” hubo en promedio 4.8 candidatos por vacante, mientras que en “Civil y de Trabajo” la cifra fue de 2.8 por cargo. En total, se registraron 773 candidaturas para 168 vacantes en la Ciudad de México, con un promedio de 4.6 personas por plaza.

Otro problema detectado, señaló el observatorio, fue la complejidad de las boletas y la confusión derivada de la conformación de los distritos judiciales, que en algunos casos no coincidieron con los distritos federales y locales utilizados en procesos electorales tradicionales. Según Bravo, los votantes enfrentaron más de 54 mil cargos a elegir, con numerosos nombres y numeraciones, lo que dificultó la participación ciudadana.

“De una calle a otra cambiaba la sección electoral y eso generaba desorientación entre los votantes”, agregó la diputada.

Finalmente, Bravo indicó que también se deberán homologar los tiempos de duración de los cargos dentro del Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la reforma en curso. Para ello, se instalará una mesa de trabajo entre los tres poderes con el objetivo de dar seguimiento a los ajustes y asegurar un mejor funcionamiento del Poder Judicial.

Una adulto mayor se respalda con un acordeón escrito por ella misma para decidir y emitir su voto en la boleta adecuada en las elecciones del Poder Judicial. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT