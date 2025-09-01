Ella es Giovanna Richer, la joven que pide justicia por su indignante caso

El caso de la joven Giovanna Richer está causando indignación en redes sociales y los usuarios se unen para exigir justicia por la mujer, quien fue víctima del delito de trata por parte de su propia madre.

Giovanna Richer acudió a MVS a contar su historia y su testimonio se viralizó porque la joven están visibilizando su caso para pedir justicia.

¿Quién es Giovanna Richer?

Giovanna Richer es una joven de 29 años, que asistió a MVS a contar su caso y el cual se está vitalizando porque la gente le está mostrando su apoyo y también piden justicia.

La mujer contó en el programa su historia en el que reveló que vivió violencia desde niña y que su madre la obligó, a sus 10 años de edad, a estar de manera íntima con un hombre de 50 años a cambio de dinero.

@sofiaonfiremx Justicia para Giovanna! Esta decisión puede poner en riesgo a Giovanna y a su familia. Juntas recordémosle al sistema todo lo que le debe a las víctim4s. ¿Cómo ayudar? Compartiendo, haciendo presión en redes y en las calles, etiquetando a las cuentas oficiales de las autoridades competentes que SÍ tienen el poder de hacer algo, y asistiendo a la manifestación este próximo lunes 1ro de septiembre. Ninguna mujer debe de sentir miedo de volver a ver a su agresor/a libre en las calles. ♬ sonido original - sofiaonfiremx

“MI mamá me prostituyó… Desde que tengo memoria he sufrido todo tipo de violencia por mi mamá, pero cuando cumplí 10 años, fue cuando conocí a José y mi mamá me dijo que él me veía como un padre y que me iba a apoyar económicamente, desde ese momento empezaron los abusos de parte de José. Me obligaban a estar con él a cambio de dinero, fue durante muchos años”, contó Giovanna.

La mujer señaló que su mamá se refería a este sujeto como la pareja de Giovanna, la joven se escapó de su casa a los 18 años de edad para huir de esa situación. Sin embargo, contó que después de la pandemia empezó a recibir mensajes de amenazas de parte de su mamá y la denunció ante las autoridades, luego de que la extorsionara diciéndole que si no le daba dinero le iba a contar a su esposo que Giovanna fue “prostituta”.

La mamá de Giovanna está en prisión preventiva desde hace dos años, pero la joven contó que tiene miedo de que la mujer salga de la cárcel

Giovanna contó que actualmente tiene miedo de que su mamá salga de la cárcel. “Mi mamá me da mucho miedo, porque cuando ella estuvo en libertad mi hermano y yo recibimos muchas amenazas y tenemos miedo. Me siento mucho más vulnerable”, contó la chica en la entrevista.

Exigen justicia para Giovanna Richer

Giovanna Richer y su abogado Ulises Carmona señalaron que piden justicia y también que se admitan pruebas cruciales para el caso, pues acusan que el juez que está llevando el caso no es imparcial, pues él ha hecho comentarios que indican que está tomando partido por la mamá de Giovanna.

Justicia para Giovanna ı Foto: Especial

“He contado cómo fui abusada, el juez ha hecho comentarios sobre que lo peor que le puede pasar a alguien es estar en la cárcel… Mi mamá me prostituyó, que se me permita mostrar mis pruebas que son cruciales y que me cambien a un juez que sea imparcial”, dijo la joven.

La audiencia estaba programada para el 5 de septiembre, pero ésta fue cambiada para el 1 de septiembre a las 7 am, en redes sociales se está convocando a una movilización para apoyar a Giovanna afuera de los juzgados de Sullivan.