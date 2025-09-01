Lluvias dejan 22 encharcamientos y 18 árboles caídos en la CDMX

Uno de los árboles caídos en Coyoacán por la tormenta de este domingo.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que activó el Plan Tlaloque tras las lluvias registradas este domingo 31 de agosto, por las que se atendieron 22 encharcamientos y 18 árboles caídos, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan.

“El volumen de agua registrado en toda la capital supera los 4.6 millones de metros cúbicos. Las mayores precipitaciones se registraron en Álvaro Obregón: 53 milímetros en la estación Tanque Lienzo, 51 milímetros en Universidad y 27.25 milímetros en Tarango”, explicó el gobierno.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) intervino por la caída de bardas y árboles, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió dos postes caídos y dos cortocircuitos. SEGIAGUA desplegó 152 elementos y 58 vehículos de emergencia para atender las afectaciones.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, precisó que cayeron dos millones de metros cúbicos de agua en Álvaro Obregón, de un total de cinco mil millones que precipitaron en toda la ciudad.

“A las 7:30, 8:00, la intensa lluvia fue focalizada especialmente en Álvaro Obregón. Cayeron, de los 5 mil millones de metros cúbicos que han llovido en esta tarde en toda la Ciudad de México, 2 millones de metros cúbicos en Álvaro Obregón. Y, eh, quiero decir que llovió alrededor de 56 mm en una hora en Álvaro Obregón, es decir, 56 litros de agua por metro cuadrado”, detalló la funcionaria.

Por su parte el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, detalló que en la alcaldía atendieron las colonias afectadas por el desbordamiento del río San Ángel, especialmente Atlamaya, y Tlacopac San Ángel.

“Estamos atendiendo las colonias afectadas por la intensa lluvia. En especial aquellas afectadas por Río San Ángel; Atlamaya, Tlacopac San Ángel, nuestras áreas de Protección Civil, Obras, seguridad y bomberos, con apoyo y coordinación de SEGIAGUA y Protección Civil del gobierno de Ciudad de México”, detalló el alcalde.

Según los pronósticos de la SGIRPC, se mantiene Alerta Roja por lluvias y granizo en Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras; Alerta Naranja en Cuajimalpa; y Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

