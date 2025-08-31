Fuertes lluvias dejan encharcamientos y árboles caídos en Coyoacán y Álvaro Obregón

La fuerte lluvia que azota la Ciudad de México y parte del Valle de México ha provocado diversas afectaciones en las alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón, en donde reportan calles inundadas y caída de árboles.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra diversos encharcamientos y caídas de árboles en la alcaldía Coyoacán, siendo algunos en:

Eje 10 Sur y Cerro Tlapacoyan

Avenida Francisco Sosa y Avenida Universidad

Calle Carrillo Puerto Centro de Coyoacán, en donde además se registraron caídas de árboles

Colonia del Carmen, una pareja quedó atrapada en su vehículo tras la caída de un árbol

Momento en el que cae un árbol mientras llueve u hay ráfagas fuertes de viento en el Centro de Coyoacán. pic.twitter.com/t5TCqCUabI — ♡ Jezziliciiouz ♡ (@Jezz_i3) September 1, 2025

Por su parte, en la alcaldía Álvaro Obregón diversos encharcamientos dificultan la circulación por las zonas de:

Avenida Revolución y calle del Dr. Gálvez, colonia San Ángel

Avenida San Jerónimo y Fraternidad, colonia La Otra Banda

Calle Agua y Rocío, colonia Jardines del Pedregal

Anillo Periférico a la altura de Yucatán con dirección al Norte, colonia Ermita Tizapán

Bomberos trabajaron en varios puntos para destapar coladeras obstruidas por basura y hojarasca. Aunque la lluvia había cesado al cierre del reporte, la alerta roja continuaba.

#Encharcamiento En Río San Ángel y Rinconada Atlamaya, col. Atlamaya, @AlcaldiaAO, debido a la insuficiencia en la red de drenaje y el azolve de las coladeras, se registra un encharcamiento de aproximadamente 150 m de espejo por 1.7 m de tirante. Se liberan accesorios hidráulicos… pic.twitter.com/QUyFbTVY2t — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2025

Activan alertas por lluvia en 16 alcaldías

Las afectaciones ocurrieron después de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitiera una triple alerta por lluvias y granizo en 16 alcaldías.

En La Magdalena Contreras, Coyoacán y Álvaro Obregón se declaró alerta roja por acumulados de hasta 70 milímetros (mm); en Azcapotzalco, Benito, Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel, Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano, Carranza y Xochimilco, alerta amarilla por lluvias de entre 15 y 29 mm, mientras que el Cuajimalpa se mantiene activa la alerta naranja.

LMCT