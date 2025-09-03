Anuncia Brugada el Torneo Ollamaliztli, para que CDMX viva el Mundial de Futbol 2026 en barrios y comunidades

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la Ciudad de México vivirá un amplio programa de actividades deportivas rumbo al Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de convertir este evento en una fiesta comunitaria que impulse la salud, la inclusión y la participación social.

“Nuestro objetivo es que la Ciudad de México viva el Mundial desde lo comunitario, en las calles, en las escuelas, con la gente. Que sea un proceso incluyente, con valores y con gran participación social”, manifestó Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada Molina expuso que el Gobierno de la Ciudad de México busca detonar un gran proyecto deportivo que no sólo fomente la salud desde los territorios, sino que también dinamice la vida comunitaria y garantice que todas y todos tengan acceso a espacios para practicar deporte.

“Queremos un mundial vivo, que mueva a toda la ciudad. No queremos que las y los capitalinos sean sólo observadores, sino protagonistas de un proceso comunitario que promueva valores, inclusión y solidaridad”, expresó Clara Brugada Molina.

Como eje central de esta estrategia, Brugada Molina lanzó la convocatoria al torneo oficial de futbol infantil comunitario Ollamaliztli (Juego de Pelota), dirigido a niñas y niños de 9 a 16 años. Se trata de un esfuerzo inédito en el país, que espera realizar hasta 10 mil partidos en toda la ciudad, con la participación de miles de equipos en colonias, barrios y comunidades.

Este torneo es posible gracias a la coordinación entre distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, como las secretarías de Turismo y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; el Instituto del Deporte (Indeporte); Pilares; Utopías, además del respaldo de grandes aliados internacionales como FIFA, Femexfut, UNICEF y ACNUR.

En paralelo, la Jefa de Gobierno anunció que el próximo 1o. de marzo la Ciudad de México buscará romper el Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo. Actualmente, esta marca la ostenta la ciudad de Seattle, Estados Unidos, con poco más de mil participantes.

La mandataria adelantó también la construcción de 100 nuevas canchas de futbol en distintos puntos de la capital, así como la rehabilitación de 400 espacios deportivos adicionales, en coordinación con los aliados de este programa. El objetivo es garantizar que la niñez, la juventud y toda la población tengan espacios dignos y accesibles para ejercitarse.

“Estamos construyendo una ciudad del deporte, que produzca salud, cohesión social y bienestar. Queremos un Mundial con juego limpio, con valores, con participación de todas y todos”, añadió.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que el torneo oficial de futbol infantil comunitario Ollamaliztli representa la oportunidad de detonar un verdadero movimiento deportivo en todos los rincones de la capital, involucrando a niñas, niños y jóvenes en la construcción de comunidad a través del deporte.

Los ganadores de dicho torneo recibirán becas, paquetes de premios de parte de los organizadores y la participación en eventos oficiales de la Copa del Mundo.

“El deporte es un espacio donde se aprenden valores de colectividad, sentido de pertenencia y trabajo en equipo, y con este torneo buscamos que la niñez y la juventud vivan el futbol como una práctica de paz y convivencia”, expresó.

Frausto Guerrero explicó que el torneo abarca cuatro categorías de niñas y niños de entre 9 y 16 años, y será completamente gratuito. Se utilizarán cerca de 100 canchas en las 16 alcaldías y se tiene prevista la participación de hasta 4 mil equipos, lo que representa más de 40 mil jugadoras y jugadores. Durante los partidos también se contará con la presencia de visores que podrán identificar talentos en las comunidades.

Además, se establecerán criterios de desempate innovadores que premiarán no sólo los resultados deportivos, sino también la solidaridad, la creatividad y el espíritu de convivencia, como la mejor porra, el canto más amistoso o las muestras de juego limpio.

La titular de Turismo precisó que la inscripción se puede realizar de manera gratuita en los más de 300 Pilares de la ciudad o en línea a través de un código QR. Las inscripciones estarán abiertas todo septiembre, y el torneo dará inicio el 4 de octubre, desarrollándose hasta febrero con cerca de 10 mil partidos programados en distintas sedes.

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, explicó que este certamen se desarrollará bajo la modalidad de futbol siete, con equipos conformados por un máximo de 10 integrantes —siete en cancha y tres en banca—, lo que permitirá un formato dinámico y participativo.

El torneo estará dividido en dos fases: en la primera, cada alcaldía organizará los partidos con un sistema round robin que garantizará al menos seis

encuentros por equipo, y la segunda, inter alcaldías, en la que las selecciones de cada demarcación competirán en una etapa de eliminación directa, que incluirá octavos de final, cuartos, semifinal y una gran final que, adelantó, será “una sorpresa muy especial para todas las niñas y los niños participantes”.

Peralta Pérez detalló que los partidos se jugarán los sábados y domingos, en horarios de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con múltiples sedes en cada alcaldía, lo que permitirá que las y los jugadores sientan el futbol desde sus propios barrios y canchas.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, expuso que de cara al Mundial 2026 estará terminado el ramal del Tren Suburbano que correrá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Buenavista; así como el trayecto elevado del Tren Interurbano de Toluca a Observatorio, además de la puesta en funcionamiento del Trolebús Elevado de la Línea de Santa Marta a Constitución de 1917.

El funcionario capitalino destacó también la Línea 14 de Trolebús que conectará el paradero de Ciudad Universitaria con el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, cuyo proceso se encuentra avanzado y cuenta ya con la licitación para los vehículos, mismos que ya fueron adquiridos; además de la modernización del Tren Ligero que alcanzará a transportar a 400 mil personas usuarias por día.

Entre otros proyectos que se concretarán para la justa mundialista se encuentra la ciclovía La Gran Tenochtitlán, un sistema WiFiding, el desarrollo de gestión de estacionamientos y la licitación para la adquisición de 11 vehículos destinados al Centrobús, que permitirá pasar por espacios turísticos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR