Coyoacán rescatará el lago del Parque Huayamilpas junto con la Marina

El Parque Ecológico Huayamilpas tiene una especial importancia para las y los habitantes de Coyoacán y por eso es objeto de un proceso de rehabilitación y mantenimiento que comprende un proyecto para la recuperación del lago, indicó el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Al encabezar una jornada más de trabajos en este espacio verde, Gutiérrez Aguilar informó que para este proyecto se mantiene comunicación con la Secretaría de Marina (SEMAR), cuyo personal ya ha acudido a un primer levantamiento hace una semana para verificar las necesidades técnicas y requerimientos para comenzar los trabajos de recuperación.

El alcalde Giovani Gutiérrez encabeza la clausura de la Copa Coyoacán y anuncia la siguiente fase de rehabilitación que incluye el lago del parque. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

El Alcalde indicó que, además de la SEMAR, se ha invitado a participar en este proceso de recuperación del lago a dependencias e instituciones federales y locales para que, con las aportaciones que hagan de sus conocimientos técnicos y especialistas, pueda concretarse la recuperación de este espacio verde al que asisten decenas de miles de personas al año.

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“Para las y los coyoacanenses es de suma importancia el Parque Ecológico de Huayamilpas porque es un sitio en donde se reúnen niñas, niños y jóvenes, familias completas, a disfrutar de los espacios deportivos, recreativos y culturales, con los que cuenta. En lo que va de esta administración -sumado a lo que se hizo en el trienio pasado- se ha brindado mantenimiento y mejora a todo el parque en diversas etapas; sin embargo, el lago es un tema pendiente que, en esta tercera parte de los trabajos, estará incluido para su recuperación”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Giovani Gutiérrez convive con las familias coyoacanenses en una jornada de deporte infantil en Huayamilpas, donde confirmó la colaboración con la SEMAR para el rescate ecológico del lago. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

El objetivo es reunir a especialistas en diversos campos para proteger fundamentalmente a la flora y, concretamente a la fauna, de manera que las ayudas que las y los vecinos dan a las especies que aquí habitan, sea el adecuado y esos esfuerzos rindan frutos y sean coordinados.

Gutiérrez Aguilar, acompañado por las y los directores de la alcaldía, hizo el anuncio durante la premiación de la Copa Coyoacán 2026, en la que participaron más de 800 niñas y niños en 80 equipos en toda la demarcación.

Recordó que la primera etapa de atención a Huayamilpas incluyó las canchas gemelas y áreas deportivas, el skatepark y la pista de patinaje; la segunda etapa se encuentra en curso con la sustitución y reparación de luminarias, poda, clareo y mejoramiento de las áreas comunes, además de las áreas de juegos infantiles, mientras que en la tercera está considerada la recuperación del lago.

Durante la premiación de la Copa Coyoacán en el Parque Huayamilpas, Giovani Gutiérrez compartió con los equipos infantiles los planes para el rescate y saneamiento del lago. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

“Hoy vemos que existe un especial interés por aportar soluciones para la mejora del Parque Ecológico Huayamilpas, por ello invitamos a todas y a todos los que se quieran sumar a que lo hagan con responsabilidad y en coordinación, a fin de que las ayudas no queden en esfuerzos individuales, sino como trabajo en equipo, pero con el acompañamiento de técnicos y especialistas en materias como ecología, medio ambiente, cuidado de especies endémicas, entre otros”, comentó Gutiérrez Aguilar.

Finalmente, el Alcalde comentó que se ha convocado a representantes de la SEMARNAT, PAOT, SEDEMA y PROFEPA para que se sumen a este esfuerzo de la alcaldía Coyoacán y se espera que en breve pueda integrarse una mesa de trabajo para este proyecto.

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