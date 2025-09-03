Estudiantes exigen comedores subsidiados en la UNAM, IPN y UAM

Estudiantes de distintas universidades y facultades exigieron la instalación de comedores subsidiados en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La protesta se realizó este 3 de septiembre con una marcha desde el Parque La Bombilla hasta Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Max, una representante del Frente Alimentario Estudiantil (FAE), explicó a La Razón que la demanda central no son becas alimentarias, sino comedores comunitarios.

“Hay becas de alimentación que no son como tal becas, se llaman apoyos alimentarios, ya se dijo que se va a ampliar el programa. Sin embargo, eso no cumple con la petición, porque al final ese programa no aplica para toda la comunidad, no es compatible con otras becas y es patrocinado por un concesionario privado […] Entonces, justamente, esa es la diferencia: que no sean privadas, que no sean cafés concesionados”, señaló.

Marcha avanzó sobre avenida Insurgentes con dirección a Rectoría. ı Foto: Abraham Saldívar / La Razón

El movimiento retoma una demanda histórica planteada en enero de este año por estudiantes de la UNAM: la creación de comedores comunitarios subsidiados que garanticen una alimentación digna y mejoren el rendimiento académico.

El 24 de enero, alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 2, “Erasmo Castellanos Quinto”, recibieron la información de que el secretario de Gobierno estaba al tanto de la situación y que se instalaría un comedor económico.

No obstante, las autoridades capitalinas condicionaron la medida a que la UNAM firmara un convenio, lo cual no se concretó.

Posteriormente, el 4 de abril, el FAE reiteró la exigencia con una protesta cultural en Ciudad Universitaria, donde entregaron un pliego petitorio. Sin embargo, no obtuvieron respuesta pese a otorgar un plazo de una semana.

“La respuesta ha sido un poco indiferente, un poco falaz. Se ha hablado directamente con los representantes; a ellos se les entregó el pliego pasado y dijeron que se lo entregarían al rector. Se les dio una fecha límite antes de Semana Santa, pero no hubo respuesta”, afirmó Max.

Parque La Bombilla fue el punto de encuentro para la marcha de este martes. ı Foto: Abraham Saldívar / La Razón

La manifestación de este martes incluyó un recorrido por la avenida Insurgentes Sur y diversas calles del campus central, bajo la consigna: “¡Alimentación privada que se vaya a la chingada, alimentación gratuita, lo que el pueblo necesita!” .

En ese marco, estudiantes de la Facultad de Economía, como Josué Martínez y Leticia Carreón, señalaron que su demanda es legítima, ya que no cuentan con un comedor accesible dentro de su facultad. Explicaron que el más económico se encuentra en la Facultad de Ciencias y, fuera de la Universidad, los negocios cercanos al Metro Copilco no ofrecen precios bajos.

“Dentro de la facultad hay cafeterías de concesionarias privadas que pagan acuerdos millonarios, como es el caso de Grupo Slim, que, a pesar de subsidiar alimentos para algunos estudiantes, son becas insuficientes y, la verdad, muchas veces se ha demostrado que son de pésima calidad”, añadió Leticia.

