Piden vecinos ayuda para regresar a edificio

Vecinos del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, esperan que, con la ayuda del Gobierno capitalino, tengan la posibilidad de regresar al predio del que fueron desalojados el pasado 27 de agosto.

En un mitin, los afectados y su representante legal, Arturo Aparicio, aclararon que no piden que se les regale el inmueble, pues la intención es que haya apoyo para adquirirlo mediante mecanismos de vivienda social.

El Dato: Algunas personas que habitaban el edificio dijeron que desde hace más de 50 años vivían en este lugar, por lo que pedían el esclarecimiento del caso.

“En la reunión con el Gobierno se tuvo un acuerdo: se comprometió a dar todas las facilidades, realizar las investigaciones oportunas y buscar la posibilidad de adquirir el inmueble o expropiarlo para entregárselo a los inquilinos, de modo que lo puedan adquirir como propio a través de un programa de vivienda social o un crédito de vivienda social.

“Esto quiere decir que las personas desalojadas no están pidiendo que les regalen el inmueble, están pidiendo poderlo adquirir, comprarlo, pero con el apoyo del Gobierno mediante un crédito social”, explicó Arturo Aparicio.

De acuerdo con los afectados, el desalojo ocurrió sin que se presentara una orden judicial. En esa ocasión, 22 familias y ocho locatarios fueron retirados del edificio, lo que generó un bloqueo en Eje Central y derivó en la instalación de una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno y del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

15 minutos, máximo, dijeron los afectados que tuvieron para salir del inmueble

50 mil pesos en pérdidas de bienes reportó un hombre que trabajaba en el lugar

Este diario documentó que, durante la protesta, algunos bienes fueron incendiados en rechazo a lo que los vecinos calificaron como un “despojo”. Aseguraron además que, junto con la expulsión, algunas pertenencias, como joyas y dinero, les fueron hurtadas.

En la asamblea del 4 de septiembre, los colonos señalaron que no es la primera vez que buscan adquirir el inmueble. De acuerdo con Arturo Aparicio, en administraciones pasadas hubo algunos intentos para negociar con el Invi, pero fueron ignorados.

El abogado explicó que el derecho del tanto —que obliga a ofrecer primero el inmueble a los inquilinos en caso de venta— no fue garantizado en este proceso.

“Muchas personas pensarían que los inquilinos no podían pagar, pero ya se habían acercado al Invi para gestionar la compra mediante un esquema social”, indicó el representante.

De acuerdo con los afectados, el problema se agravó por el historial irregular del predio. Señalaron que el propietario original falleció a principios de los años 90, sin dejar herederos. Aun así, diversas personas y empresas les cobraron rentas durante más de 25 años sin acreditar derechos de propiedad o arrendamiento.

“Nosotros seguimos pagando el agua y los servicios. Muchos de los papeles se quedarían adentro, porque también eso, aún hay cosas adentro.”, explicó el representante vecinal Manuel Téllez.

Arturo Aparicio añadió que en 2017 se llevó a cabo un juicio en Tizate, Hidalgo, cen ontra el propietario ya fallecido. En 2022, de manera dudosa, una persona logró escriturar el predio a su nombre, y después éste fue vendido en tres ocasiones más.

Los inquilinos de República de Cuba número 11 detallaron que, pese a tener contratos de arrendamiento prorrogados indefinidamente, nunca fueron notificados de las compraventas ni se les garantizó su derecho del tanto.

Tras el desalojo, los vecinos buscaron asesoría en la defensoría pública. No obstante, el Gobierno capitalino les informó que su área no tiene alcance para estos casos. Ante ello, los asesores legales analizan demandar al Congreso de la Ciudad de México por incumplimiento en la emisión de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública.

De acuerdo con las personas afectadas, el Gobierno capitalino ofreció alojamiento en hoteles y un apoyo de 4 mil pesos mensuales por seis meses. Sin embargo, de acuerdo con los vecinos, algunos funcionarios condicionaron la entrega a que levantaran el plantón y desistieran del acompañamiento del Frente por la Vivienda Joven.

La semana en la que se llevó a cabo el desalojo de la calle República de Cuba, las autoridades capitalinas también llevaron a cabo el desalojo de un predio localizado en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.