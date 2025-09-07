Fuertes lluvias provocan encharcamientos en alcaldía Tlalpan

Una fuerte lluvia azota parte de la Ciudad de México y ha provocado diversas afectaciones en la alcaldía Tlalpan, en donde reportan calles inundadas y caída de árboles.
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra diversos encharcamientos y caídas de árboles en la alcaldía, siendo algunos en:
- Tekal y Yucalpetén, colonia Héroes de Padierna (inundación)
- Conkal y Maní, colonia Pedregal de San Nicolas 4ta sección (inundación)
- Cañaverales y Anillo Periférico, colonia Villa del Puente Fovissste (caída de árbol)
- Carretera Picacho Ajusco a la altura de Anillo Periférico con dirección al Norte, colonia Fuentes del Pedregal (inundación)
- Ferrocarril de Cuernavaca a la altura de Panaba, colonia Pedregal de San Nicolás (inundación)
Cae rayo en Tren Ligero
Por su parte, el Tren Ligero, informó que se realiza un servicio provisional de las estaciones Xochimilco a Estadio Azteca, mientras que de esta última estación hacía Tasqueña se ofrece servicio con apoyo de las unidades de RTP.
Coyoacán celebra el 40 aniversario de la casa de cultura Jesús Reyes Heroles
Esto, de acuerdo con su cuenta oficial de X debido a que un rayo impacto en catenaria de la estación Xotepingo, el cual es un sistema de cables eléctricos utilizados en los trenes que suministran corriente.
Mientras que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se activó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8 y 9, por lo que se registra una reducción en la velocidad de los trenes.
Activan alertas naranja y amarilla por lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó la activación de la alerta naranja por las lluvias en la alcaldía Tlalpan, mientras que la alerta amarilla se activó en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Xochimilco
