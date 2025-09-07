Fuertes lluvias provocan encharcamientos en alcaldía Tlalpan

Se registran inundaciones en diversas partes de la alcaldía

Una fuerte lluvia azota parte de la Ciudad de México y ha provocado diversas afectaciones en la alcaldía Tlalpan, en donde reportan calles inundadas y caída de árboles.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se registra diversos encharcamientos y caídas de árboles en la alcaldía, siendo algunos en:

Tekal y Yucalpetén, colonia Héroes de Padierna (inundación)

Conkal y Maní, colonia Pedregal de San Nicolas 4ta sección (inundación)

Cañaverales y Anillo Periférico, colonia Villa del Puente Fovissste (caída de árbol)

Carretera Picacho Ajusco a la altura de Anillo Periférico con dirección al Norte, colonia Fuentes del Pedregal (inundación)

Ferrocarril de Cuernavaca a la altura de Panaba, colonia Pedregal de San Nicolás (inundación)

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran por árbol caído sobre Anillo Periférico al Sur a la altura de Cañaverales col. Granjas Coapa. #AlternativaVial Calz. del Hueso pic.twitter.com/g2wh5JdDXt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 8, 2025

Cae rayo en Tren Ligero

Por su parte, el Tren Ligero, informó que se realiza un servicio provisional de las estaciones Xochimilco a Estadio Azteca, mientras que de esta última estación hacía Tasqueña se ofrece servicio con apoyo de las unidades de RTP.

Esto, de acuerdo con su cuenta oficial de X debido a que un rayo impacto en catenaria de la estación Xotepingo, el cual es un sistema de cables eléctricos utilizados en los trenes que suministran corriente.

Mientras que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se activó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8 y 9, por lo que se registra una reducción en la velocidad de los trenes.

#MovilidadCDMX



TREN LIGERO



Por impacto de rayo en catenaria en estación Xotepingo, servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex de Estadio Azteca a Tasqueña.

Personal de línea elevada trabaja en el lugar. pic.twitter.com/AOhcxkldi0 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 8, 2025

Activan alertas naranja y amarilla por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó la activación de la alerta naranja por las lluvias en la alcaldía Tlalpan, mientras que la alerta amarilla se activó en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del domingo 07/09/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y… pic.twitter.com/vmz6Qkcw1p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2025

