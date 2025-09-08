Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas se presentarán en las 16 alcaldías de CDMX?

¡Llegaron las fiestas patrias! Las familias celebran y los hogares, así como las calles del país, se pintan de verde, blanco y rojo. Todo para conmemorar el día más importante para México: el del inicio de su formación como país soberano e independiente.
El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México, pero las fiestas inician una noche antes, el 15 de septiembre, cuando es tradicional armar una gran fiesta con música y platillos mexicanos para escuchar el Grito.
Parte de esta tradición es asistir a la cabecera municipal (o explanada de la alcaldía, para la Ciudad de México), donde la autoridad no solo recrea este evento histórico, sino que se organizan conciertos y eventos artísticos para festejar.
Las fiestas patrias de este 2025 no son la excepción, y aquí te contamos quiénes son los artistas confirmados para festejar la noche del Grito el 15 de septiembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Fiestas Patrias 2025: conoce los conciertos gratis en las 16 alcaldías de CDMX
Álvaro Obregón
La alcaldía Álvaro Obregón aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.
Azcapotzalco
Los festejos patrios del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco estarán encabezados por la banda Pequeños Musical y la orquesta de Willie González, además de una selección de sonideros y mariachis.
Benito Juárez
El 15 de septiembre, la explanada de la alcaldía Benito Juárez se llenará de nostalgia con el rock electrónico de Moenia, así como un espectáculo del Mariachi Gama Mil y muchas sorpresas.
Coyoacán
Todos los amantes del baile y la salsa podrán disfrutar este 15 de septiembre con la orquesta de Alberto Barros.
Cuajimalpa de Morelos
La alcaldía Cuajimalpa aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.
Cuauhtémoc
Como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en el corazón de la alcaldía, la encargada de musicalizar los festejos será La Arrolladora Banda el Limón.
Gustavo A. Madero
Desde lo latino hasta el regional: Nicky Jam y Remmy Valenzuela encabezarán los festejos por el 15 de septiembre en la explanada municipal de la alcaldía GAM.
Iztacalco
El Yaki será el encargado de musicalizar las fiestas patrias el 15 de septiembre en la explanada municipal de la alcaldía Iztacalco, junto con otros grupos y un show de mariachi.
Magdalena Contreras
La banda y la cumbia se harán presentes en los festejos patrios de la alcaldía Magdalena Contreras el 15 de septiembre, pues estos serán musicalizados por Banda La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo.
Miguel Hidalgo
Para los amantes del pop hay excelentes noticias, pues los festejos del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo estarán encabezados por María León y Yahir, así como La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.
Milpa Alta
Si lo tuvo es bailar y “echarte” unos buenos pasos de salsa, no te puedes perder el show del cantante David Zahan con su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz, en donde revive los clásicos de este cantante, como “Tú con él” o “Desnúdate mujer”.
Tláhuac
También en la alcaldía Tláhuac la banda pisará fuerte, pues el cantante Israel Valdez (exintegrante de Banda el Limón y otras agrupaciones del género) se presentará en la explanada durante los festejos patrios del 15 de septiembre.
Tlalpan
El querido cantante Víctor García, especialista en regional y balada, encabezará los festejos de la alcaldía Tlalpan, acompañado de Los Cojolites, Alberto Barros y otros grupos.
Venustiano Carranza
La alcaldía Venustiano Carranza aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.
Xochimilco
Los festejos del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Xochimilco estarán encabezados por Mariana Seoane y Jorge Carmona.
