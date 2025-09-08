Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas se presentarán en las 16 alcaldías de CDMX?

Te decimos qué artistas se presentarán en las 16 alcaldías de la Ciudad de México el 15 de septiembre.

¡Llegaron las fiestas patrias! Las familias celebran y los hogares, así como las calles del país, se pintan de verde, blanco y rojo. Todo para conmemorar el día más importante para México: el del inicio de su formación como país soberano e independiente.

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México, pero las fiestas inician una noche antes, el 15 de septiembre, cuando es tradicional armar una gran fiesta con música y platillos mexicanos para escuchar el Grito.

El 15 y 16 de septiembre, las calles se pintan de verde, blanco y rojo. ı Foto: Cuartoscuro

Parte de esta tradición es asistir a la cabecera municipal (o explanada de la alcaldía, para la Ciudad de México), donde la autoridad no solo recrea este evento histórico, sino que se organizan conciertos y eventos artísticos para festejar.

Las fiestas patrias de este 2025 no son la excepción, y aquí te contamos quiénes son los artistas confirmados para festejar la noche del Grito el 15 de septiembre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Fiestas Patrias 2025: conoce los conciertos gratis en las 16 alcaldías de CDMX

Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.

Azcapotzalco

Los festejos patrios del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco estarán encabezados por la banda Pequeños Musical y la orquesta de Willie González, además de una selección de sonideros y mariachis.

🇲🇽🎉 ¡La noche más mexicana se vive en Azcapotzalco, bastión de la patria! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre celebremos juntxs nuestra Fiesta de Independencia 2025 con música, baile y el tradicional Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía. 🙌🔥



🎶 Artistas invitados:

✨… pic.twitter.com/mEEYHsL9O9 — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 6, 2025

Benito Juárez

El 15 de septiembre, la explanada de la alcaldía Benito Juárez se llenará de nostalgia con el rock electrónico de Moenia, así como un espectáculo del Mariachi Gama Mil y muchas sorpresas.

Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicano 🇲🇽 en compañía de @MariachiGamaMil y @MoeniaMx. 🤩

Te esperamos este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez para festejar y pasar una noche inolvidable. 🙌🏼

¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/FhRomj9gdV — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 5, 2025

Coyoacán

Todos los amantes del baile y la salsa podrán disfrutar este 15 de septiembre con la orquesta de Alberto Barros.

🔔🇲🇽🎺¡Todo el sabor de la salsa con Alberto Barros, este 15 de septiembre en el Grito de Independencia 2025 en la Alcaldía Coyoacán, CDMX!https://t.co/1x2h5aNuk7 pic.twitter.com/v3V8eauzmp — Dónde Hay Feria (@DondeHayFeria) September 3, 2025

Cuajimalpa de Morelos

La alcaldía Cuajimalpa aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.

Cuauhtémoc

Como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en el corazón de la alcaldía, la encargada de musicalizar los festejos será La Arrolladora Banda el Limón.

🎶Gobierno Federal anunció que la agrupación La Arrolladora Banda el Limón, será parte del grito de Independencia de este año que se lleva a cabo cada 15 de septiembre en el Zócalo capitalino. 🇲🇽



🥳Al término de la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum… pic.twitter.com/WTxFWmEtjq — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2025

Gustavo A. Madero

Desde lo latino hasta el regional: Nicky Jam y Remmy Valenzuela encabezarán los festejos por el 15 de septiembre en la explanada municipal de la alcaldía GAM.

Nicky Jam y Remmy Valenzuela se presentarán en GAM. ı Foto: Cortesía Donde Hay Feria

Iztacalco

El Yaki será el encargado de musicalizar las fiestas patrias el 15 de septiembre en la explanada municipal de la alcaldía Iztacalco, junto con otros grupos y un show de mariachi.

🇲🇽🔔🎶Luis Alfonso Partida "El Yaki", encabeza la cartelera artística para el Grito de Independencia 2025 en la Alcaldía Iztacalco, CDMX:https://t.co/VLNBzYXyXg pic.twitter.com/cskg1geHTM — Dónde Hay Feria (@DondeHayFeria) September 8, 2025

Magdalena Contreras

La banda y la cumbia se harán presentes en los festejos patrios de la alcaldía Magdalena Contreras el 15 de septiembre, pues estos serán musicalizados por Banda La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo.

😍🇲🇽🔔¡Este 15 de septiembre disfruta del sabor de Banda La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo, en el Grito de Independencia 2025 en la Alcaldía Magdalena Contreras:https://t.co/D3ARkNzK2n pic.twitter.com/RhlWGY59Ym — Dónde Hay Feria (@DondeHayFeria) September 6, 2025

Miguel Hidalgo

Para los amantes del pop hay excelentes noticias, pues los festejos del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo estarán encabezados por María León y Yahir, así como La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste.

En #MH festejamos así… gritando ¡ #VivaLaLIBERTAD🔔!, por ello te invitamos a nuestros festejos patrios este 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía, donde habrá música con @Sargentoleon y @yahirmusic, comida, cultura y mucho más. ¡Te esperamos a partir de las 4:30 PM! pic.twitter.com/Rmz9df0JHp — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 4, 2025

Milpa Alta

Si lo tuvo es bailar y “echarte” unos buenos pasos de salsa, no te puedes perder el show del cantante David Zahan con su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz, en donde revive los clásicos de este cantante, como “Tú con él” o “Desnúdate mujer”.

David Zahan, “reviviendo a Frankie Ruiz” en el Grito de Independencia 2025 en la Alcaldía Milpa Alta, CDMX!🇲🇽🌟https://t.co/1ojRJ8VTmU pic.twitter.com/9a1t444Siw — Dónde Hay Feria (@DondeHayFeria) September 8, 2025

Tláhuac

También en la alcaldía Tláhuac la banda pisará fuerte, pues el cantante Israel Valdez (exintegrante de Banda el Limón y otras agrupaciones del género) se presentará en la explanada durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

Israel Valdez encabeza festejos por 15 de septiembre en Tláhuac. ı Foto: Cortesía Donde Hay Feria

Tlalpan

El querido cantante Víctor García, especialista en regional y balada, encabezará los festejos de la alcaldía Tlalpan, acompañado de Los Cojolites, Alberto Barros y otros grupos.

Víctor García encabezará festejos patrios en Tlalpan. ı Foto: Cortesía Donde Hay Feria

Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza aún no ha confirmado qué artistas se presentarán en su explanada municipal.

Xochimilco

Los festejos del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Xochimilco estarán encabezados por Mariana Seoane y Jorge Carmona.

¡Xochimilco celebra lo que nos hace grandes!



Este 15 de septiembre te esperamos en la explanada de la Alcaldía para vivir juntos la Noche del Grito de Independencia.



🎤 Con Jorge Carmona y 💃🏽 Mariana Seoane, con mucha música y tradición.#DesdeElPuebloYParaElPueblo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/iBp6uh3Pb6 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 5, 2025

