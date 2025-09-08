Pone Comisión la lupa en suelo de conservación ante desapariciones

Luis Gómez Negretee y colectivos de búsqueda, el 26 de agosto, tras el hallazgo de restos óseos en la Sierra de Guadalupe.

El suelo de conservación de la Ciudad de México no sólo es visto como un pulmón verde de la capital y que ayuda a regular su temperatura, también como un punto de interés para la búsqueda y localización de personas, de acuerdo con el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete.

En entrevista con La Razón, el funcionario capitalino reconoció que zonas verdes como el Ajusco, en Tlalpan, son sitios en los que, por no ser poblados ni tener servicios, por ejemplo, de telefonía, y por colindar con el Estado de México y Morelos, son sitios usados para la ocultación de delitos. Los casos más recientes y reconocidos son los de Ana Amelí García Gámez y Jael Monserrat Uribe Palmeros.

El Dato: De acuerdo con la Comisión de Búsqueda capitalina, las labores para hallar a Ana Amelí son las más grandes que se han hecho en campo en la zona del Ajusco.

“Son lugares que han sido mal utilizados para intentar ocultar delitos, incluyendo, ilícitos relacionados con la desaparición, pero también son sitios de asentamientos irregulares, a veces de tiraderos de residuos, es decir, que por la poca densidad de infraestructura han sido mal utilizados con este propósito y son, por lo tanto, de interés para nosotros.

“También son espacios donde, producto de las investigaciones, tenemos la hipótesis de que por dichos lugares se tuvo el último paradero de algunas de las personas que estamos buscando”, mencionó.

La semana pasada, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México acompañó a colectivos de madres y padres de personas desaparecidas a la Sierra de Guadalupe, en específico el Cerro Cola de Caballo, zona limítrofe con la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

88 mil 442 hectáreas de suelo de conservación tiene la capital del país

500 funcionarios participaron en la búsqueda en la Sierra de Guadalupe

La zona, de 633 hectáreas, es un Área Natural Protegida donde fueron hallados algunos restos humanos, pero falta que los análisis que haga la Fiscalía capitalina determinen si es de un solo individuo o de varios. Éstos ocurrieron en Tlalnepantla.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las alcaldías con mayor porcentaje de suelo de conservación en sus territorios son Milpa Alta, con 100 por ciento; Tlalpan, 84 por ciento, y Xochimilco, 81. En tanto, Gustavo A. Madero, tiene 17.

Gómez Negrete aclaró que, tras las acciones de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, harán lo mismo en el Ajusco, en Tlalpan, zona limítrofe con Estado de México y Morelos.

“Ahí, en la conjugación de estas tres entidades federativas, tenemos un fenómeno parecido en el sentido de que es zona de suelo de conservación, zona limítrofe y, por lo tanto, donde hemos tenido, según las investigaciones, hipótesis de localización de personas desaparecidas”, dijo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2019 al 7 de septiembre de 2025 había cinco mil 402 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales tres mil 375 eran hombres; mil 954, mujeres y 73, indeterminados.

Los datos muestran que en dicho periodo empeoró la situación de las mujeres desaparecidas y no localizadas, ya que los registros aumentaron 303.3 por ciento, mientras que los de hombres aumentaron 136.9 por ciento.

Sin embargo, de acuerdo con el titular de la Comisión de Búsqueda local, se trabaja para que haya una base de datos representativa del fenómeno de personas desaparecidas y no localizadas en la capital, pues el RNPDN no lo es.

“Estamos revisando los datos hacia el pasado, porque tenemos reportes de personas que ya hemos localizado, pero que no se ven reflejados en la estadística. Estamos sincronizando la información para que tengamos un dato más certero.

“Los datos que tenemos del Registro Nacional no son representativos del fenómeno que tenemos en la ciudad y por eso revisamos los registros para dar un dato más certero a la ciudadanía”, mencionó.

LOS RECONOCIDOS. El pasado 28 de abril la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas, la cual contempla más de 100 acciones en conjunto con autoridades locales, de otros estados y colectivos de búsqueda.

Gómez Negrete destacó que, entre las acciones implementadas están los fotoboletines para hallar a familias de personas fallecidas sin reclamar.

En la Ciudad de México, 33 familias ya reclamaron los cuerpos de sus familiares desaparecidos luego de que el Gabinete de Búsqueda de Personas difundió los primeros 54 fotoboletines con fotos y datos de los fallecidos para su identificación inmediata, tras el cruce de información de la Fiscalía General de Justicia local, el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras dependencias locales.

“Estamos garantizando que toda persona fallecida podamos comparar su huella dactilar con el INE y que eso lo hagamos mientras el cuerpo se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses, de manera que nos dé oportunidad de empujar la identificación de estas personas fallecidas de forma inmediata”, dijo.

Así, por medio de la notificación de las autoridades y la identificación de familias, el Gabinete de Búsqueda de Personas entregó 33 cuerpos, pero aún restan los de 19 hombres y dos mujeres.

“Llamamos a que se hagan reportes (de desaparición) inmediatos en todos los casos, sin importar cuál sea la hipótesis, preocupación o sospecha de las familias, en cualquier caso, necesitamos reportar de inmediato”, agregó Gómez Negrete.