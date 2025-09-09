Alcaldía Tlalpan realizará trabajos en drenaje tras muerte de adulta mayor por lluvias

La alcaldía Tlalpan, encabezada por la morenista Gabriela Osorio Hernández, acordó realizar una serie de acciones para el mejoramiento del drenaje y la prevención de desastres, tras la muerte de una mujer adulta mayor, ahogada por las aguas negras que inundaron su casa durante las lluvias del 7 de septiembre.

Entre las medidas, solicitadas por las y los vecinos de la colonia Lomas de Padierna, se contemplan desazolves constantes para mejorar el drenaje, la evaluación técnica para la construcción de un resumidero y la instalación de topes y rejillas de seguridad.

Estas medidas buscarían reducir riesgos en la zona y evitar otra muerte como la de Elisa, conocida por sus vecinos como Liz.

TE RECOMENDAMOS: Destaca inversión de 50 mil mdp Clara Brugada encabeza ceremonia de graduación de 450 policías en CDMX

Las tormentas registradas durante la tarde del domingo en la colonia Lomas de Padierna, Tlalpan, provocaron una inundación del drenaje en la zona. “Las alcantarillas estaban bien tapadas por tanta basura”, relató un vecino a La Prensa.

Las aguas negras inundaron la vivienda de la mujer de 88 años de edad, construida en la calle Venusia por debajo del nivel de la banqueta.

Elisa no pudo salir por sus propios medios de su hogar. Pese a que los habitantes de la colonia intentaron rescatarla, usando cubetas para sacar el agua y sacarla del inmueble, la mujer murió ahogada.

La alcaldía lamentó el fallecimiento e informó que cubrirá en su totalidad todos los gastos funerarios y los deudos de Elisa serán incorporados a programas sociales de bienestar que les den acompañamiento permanente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr