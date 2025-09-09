¿Cuáles son las zonas afectadas en CDMX por la lluvias de este Martes 09 de Septiembre?

Las intensas lluvias registradas este 9 de septiembre han activado la Alerta Naranja y Amarilla

Este 9 de septiembre la Ciudad de México enfrenta condiciones climáticas adversas debido a lluvias fuertes y caída de granizo que han afectado diversas zonas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una doble alerta por estos fenómenos.

¿Cuáles son las zonas con mayor afectación?

Las lluvias han provocado encharcamientos e inundaciones en varios puntos clave de la ciudad, especialmente en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Miguel Hidalgo

Gustavo A. Madero

Entre las vialidades más afectadas se encuentran:

Insurgentes Norte , a la altura del Metro Indios Verdes

Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc , en la alcaldía Cuauhtémoc

Fray Servando Teresa de Mier y Eje 3 Oriente

Eje 3 Sur y Simón Bolívar

Viaducto Miguel Alemán al poniente y San Antonio Abad, en la colonia Asturias, Cuauhtémoc

Por otro lado, el C5 informó que los servicios de emergencia trabajan por un árbol caído sobre Avenida Insurgentes y Alva Edison, en la colonia San Rafael.

🚨 Servicios de emergencia se aproximan a laborar por árbol caído sobre Insurgentes y Alva Edison, colonia San Rafael, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Avenida de la República.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/SIr7jzpRll — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 10, 2025

Además, se reportó se vuelven a inundar el bajo puente de Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés y 5 de Febrero, con dirección al oriente, con el fin agilizar la circulación.

Las lluvias en el centro del país se informo de la caída de un árbol Avenida Insurgentes y Alva Edison, en la colonia San Rafael.

Asimismo se registra el cierre total de la circulación por lluvias que inundaron calles de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Por otro lado la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC_CDMX) informo que esta noche continuara activa la Alerta Naranja y Amarilla, se esperan fuertes lluvias en el sur y poniente de la capital del país.

Esta noche se encuentra activa la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla por lluvias fuertes, especialmente en el sur y poniente de la capital del país.



Toma tus precauciones y mantente informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hM1VphZsFg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2025

