CDMX activa doble Alerta por fuertes lluvias

Las intensas lluvias registradas este 9 de septiembre han activado la Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero; además, se prevé actividad eléctrica y caída de granizo, que podrían provocar encharcamientos, visibilidad reducida, incremento en niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves.
En toda la Ciudad de México se mantiene la Alerta Amarilla por lluvias fuertes durante la noche de este martes 9 y la madrugada del miércoles 10 de septiembre.
Las alcaldías en Alerta Amarilla son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Por otro lado, el C5 informó que los servicios de emergencia trabajan por un árbol caído sobre Avenida Insurgentes y Alva Edison, en la colonia San Rafael.
Además, el Centro de Orientación Vial reportó que elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran destapando coladeras para bajar el nivel del agua en el bajo puente de Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés y 5 de Febrero, con dirección al oriente, con el fin agilizar la circulación.
La secretaría de Gestión Integral del agua (SEGIAGUA), informo que se registra el cierre total de la circulación por lluvias que inundaron calles de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Asimismo destaco que atendió un encharcamiento en Pedro Nolasco esquina Apango, colonia Cuautepec.
Impacto en el Sistema de Transporte:
Debido a las fuertes lluvias, el Metro de la Ciudad de México opera en marcha lenta en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B, como medida de seguridad ante las condiciones climáticas adversas.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante las lluvias que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles.
- No tirar basura en calles ni coladeras para evitar taponamientos
- Usar impermeables o paraguas al salir
- Mantenerse alejado de postes, árboles y cables eléctricos durante la lluvia
- Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas
- A los ciclistas, se les recomienda portar impermeables con materiales reflejantes para mayor visibilidad
- Evitar transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a Locatel, al *0311.
MSL