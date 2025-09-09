¿Cuándo entra el Frente Frío 3 y estados que serán afectados?

Según información del Meteorológico Nacional, esta temporada incluye la llegada de entre 51 y 56 sistemas frontales.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su reporte extendido para la semana que abarca del 8 al 12 de Septiembre; el último cuatrimestre del año marca el inicio de la temporada de Frentes Fríos 2025-2026 y en escasos días de septiembre ya vamos por el tercer sistema frontal.

El monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en el occidente del país, además originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua. Todas las lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas

LLUVIAS MUY FUERTES A PUNTUALES INTENSAS EN ESTADOS DEL NORESTE, OCCIDENTE, SUR Y SURESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo llega y qué estados afectará?

Durante la tarde-noche de este martes, un nuevo frente frío (núm. 3), se aproximará a Baja California, incrementando la probabilidad de vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California.

Los sistemas meteorológicos ocasionarán algunos efectos como:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

¿Qué se espera con este frente frío?

Se espera que este Jueves 11 de Septiembre, el Frente Frío número 3, ocasione bajas temperaturas en el Estado de Baja California, donde se esperan entre 0 y 5 grados en las zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

¿Cuánto durara la temporada de frentes fríos?

Según información del Meteorológico Nacional, esta temporada incluye la llegada de entre 51 y 56 sistemas frontales.

En esta ocasión el SMN que la temporada de Frentes Fríos en México se extenderá de septiembre hasta mayo del siguiente año, abarcando un período de aproximadamente nueve meses.

Destacando que cada Frente Frío tendrá una duración de entre 5 a 7 días en el territorio mexicano, aunque esto dependerá de los efectos y podrían prolongarse según la intensidad del sistema, afectando principalmente con descensos de temperatura, lluvias y vientos.