Seguro de desempleo CDMX: ¿Cómo y cuándo puedo inscribirme?

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el programa social Seguro de Desempleo de la Ciudad de México esta dirigido a personas desempleadas que residan en la capital, que tengan entre 18 y 64 años.

Se espera que con este apoyo las personas que se quedaron sin trabajo puedan cubrir los gatos que se generan al realizar búsqueda de empleo formal.

El apoyo económico mensual será de 3 mil 439.46 pesos mexicanos, este monto será otorgado por un periodo máximo de tres meses. El registro únicamente se puede realizar de las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 9 de septiembre del 2025.

¿Cómo puedo inscribirme al Seguro de desempleo?

Para ser beneficiario del Seguro de desempleo de la Ciudad de México debes tener tu Llave CDMX Expediente, y cumplir con los siguientes documentos:

Seguro de desempleo

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a tres meses

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Documentación que demuestre la pérdida de empleo

Carta compromiso

Carta bajo protesta de decir la verdad

Puedes demostrar la pérdida de tu empleo formal con diversos documentos como lo son: la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, constancia laboral expedida por el patrón, o un escrito inicial de demanda laboral que esté promovida por la autoridad competente.

En caso de que la persona desempleada no cuente con seguro social puede optar por presentar un citatorio en el que se acredite que laboró seis meses continuos o discontinuos, que debe estar expedido por Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México debidamente certificado por el titular de esta.

¿Cuándo voy a recibir el pago del Seguro de desempleo?

El pago se realizará de manera mensual por un periodo máximo de tres meses, las personas que resulten beneficiarias del programa recibirán órdenes de pago, cheque bancario u otro mecanismo de pago acreditado.

Los cobros de este apoyo podrán ser realizados en las instituciones bancarias designadas, para esto deberán presentar su identificación oficial vigente en original y copia junto con la orden de pago referida. Tienes solo quince días a partir de la notificación de tu pago para poder realizar el cobro.

Este apoyo será otorgado solamente por una ocasión. Sin embargo, en caso de ser víctima directa o indirecta de violencia en la que hayas perdido tu trabajo puedes recibir este apoyo cada dos años hasta en dos ocasiones.