De niñas, niños y jóvenes, cinco de cada 10 suicidios en la capital

Paramédicos, bomberos y policías rescatan el cuerpo de un joven, quien se quito la vida en un puente de la avenida Insurgentes, el 31 de mayo de 2024.

En la capital, al menos, cuatro de cada 10 suicidios registrados de 1998 a 2023 son de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal (SSa).

Los datos oficiales muestran que, en el periodo analizado, hubo nueve mil 460 personas que se quitaron la vida en la capital, lo que equivale a un promedio de 364 casos al año, es decir, uno cada día. Del total, cuatro mil 348 tenían entre 10 y 29 años, de acuerdo con el análisis hecho por La Razón en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El Dato: El IAPA cuenta con seis Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional donde son atendidos los problemas emocionales, familiares, escolares y de ansiedad.

Un hecho reciente fue el ocurrido el pasado 2 de julio, cuando un hombre de, aproximadamente, 25 años intentó arrojarse desde un puente a las vías de la estación Guelatao, de la Línea A del Metro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asistieron al joven y evitaron que se suicidara; no obstante, al rescatarlo el hombre se apuñaló y murió.

Otro caso fue el de Mateo, un joven de 19 años, quien se disparó dentro de una chocolatería en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

7 de cada 10 capitalinos que han buscado atención mental no la hallan

14 por ciento de la población en la Ciudad de México reporta algún trastorno

El pasado 26 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el programa Ciudad con Salud Emocional. Vida Plena, Corazón Contento, mediante el cual se busca atender los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, para así prevenir el suicidio.

“Tenemos la oportunidad de prevenir una de las causas de muerte más importante entre los jóvenes y evitar que el suicidio nos siga arrebatando a más jóvenes.

“Queremos construir una ciudad con salud mental, con salud emocional, donde no se estigmaticen los trastornos mentales y el Gobierno implemente la infraestructura necesaria para la prevención y atención equilibrada de la vida especializada para todos estos padecimientos de salud mental”, dijo.

La estrategia incluye la campaña SOS: La Ciudad te Cuida para Salvar tu Vida. Detengamos el Suicidio, para enseñar sobre cómo identificar señales de alerta; asimismo, se implementó la línea telefónica con el mismo nombre para canalizar desde el 911 y Locatel a quienes busquen ayuda.

En esa conferencia, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, destacó la importancia de atender a los jóvenes capitalinos, pues, indicó, datos del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, 42.4 por ciento de los universitarios en la ciudad presenta rasgos de ansiedad; 41.7, depresión y 23.8, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

“Estos datos nos muestran la importancia de atender estos temas que, a veces, se normalizan, que muchas veces no los queremos ver. También un tema que es muy importante es la prevención del suicidio”, mencionó.

Los datos de la SSa detallan el tipo de perfil de menores y jóvenes que atentan contra su propia vida: la mayoría es hombre de entre 15 y 29 años de edad, que comete suicidio en su hogar mediante ahorcamiento o disparo de arma de fuego.

Ocho de cada 10 suicidios de jóvenes en la ciudad son de hombres. En el caso de los varones, el grupo de mayor riesgo suicida es el de jóvenes de 20 a 24 años de edad, mientras que el de las mujeres son las adolescentes de 15 a 19 años.

Al analizar las estadísticas por género, se puede observar que los hombres tienen una prevalencia por formas de suicidio más violentas, como dispararse con un arma de fuego, saltar de lugares elevados o arrojarse a un vehículo en movimiento, como un auto o el Metro.

En contraste, las mujeres jóvenes, el segundo método predilecto para cometer suicidio fue la sobredosis por drogas.

Vidas perdidas ı Foto: Imagen: La Razón de México

EN LA CONGELADORA. En el Congreso capitalino está pendiente una reforma a la ley de salud local que dicte que la prevención del suicidio esté incluida en los servicios de salud pública esenciales.

Además, existen iniciativas de la sociedad civil, como el programa del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia “Di Sí a la Vida”, que ha acompañado a 36 mil 500 personas en riesgo suicida desde el año 2019.

De acuerdo con el organismo civil, las causas más frecuentes para que las personas atenten contra la propia vida son la desesperanza, seguida de problemas de pareja y los conflictos familiares.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no han podido evitar que el número de suicidios disminuya en la Ciudad de México. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en 2024 hubo 531 suicidios en la ciudad, la cifra más alta desde 1998.