Clara Brugada anuncia apoyo económico para víctimas y familiares tras explosión de pipa en puente de La Concordia

Anuncian apoyo inicial de emergencia para que las familias de las víctimas del incidente en el Puente de la Concordia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que se brindará apoyo integral tanto a las 94 víctimas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida a las 14:20 horas del miércoles 10 de septiembre en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, como a los familiares.

“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó.

Comentó que se generará un apoyo inicial de emergencia, mismo que tendrá como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.

La mandataria capitalina informó que hasta el mediodía de hoy se han contabilizado 94 personas afectadas, de las cuales ocho fallecieron, 67 se encuentran hospitalizadas, 22 en estado crítico, seis graves, 39 delicadas y 19 personas fueron dadas de alta.

Por otro lado, las víctimas se encuentran internadas en 19 hospitales federales y locales, mismas que pueden ser trasladadas a un nosocomio distinto con base en las necesidades médicas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se analizan diferentes líneas de investigación en el lugar de los hechos, sitio en el que laboran áreas periciales en materia de criminalística, química y de incendios y explosiones, además de elementos especializados en peritajes de tránsito terrestre.

“Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad, y efectivamente esa es una de las líneas de investigación, estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto; y la información preliminar que tenemos hasta ahora es probable que haya habido exceso de velocidad”, informó la fiscal local.

De acuerdo con la fiscal capitalina, la empresa en cuestión se acercó con el ánimo de colaborar y refirió que mantienen comunicación para continuar con las investigaciones.

