Senado, dispuesto a reforzar marco legal tras explosión de pipa en puente de La Concordia.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que el Poder Legislativo está abierto a revisar y fortalecer el marco normativo en materia de seguridad, luego del accidente ocurrido este miércoles en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, donde volcó una pipa de gas.

La legisladora subrayó que en este tipo de casos resulta esencial la actuación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), pues es la instancia encargada de fijar las condiciones que deben cumplir las empresas que transportan y comercializan combustibles.

“Desde luego que en este caso es fundamental la labor de la ASEA, que debe establecer las condiciones con las que tienen que cumplir las empresas”, señaló.

Castillo explicó que entre las obligaciones de las compañías está la contratación de seguros, la implementación de planes de emergencia y el diseño de protocolos que garanticen la seguridad de la población ante cualquier eventualidad.

Senado expresa su solidaridad con las víctimas

Recordó que el Senado expresó su solidaridad por lo ocurrido durante la sesión plenaria y destacó la importancia de los peritajes e investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar las responsabilidades del siniestro.

“Pues estaríamos aquí dispuestos para trabajar para fortalecer lo que convenga legalmente, para garantizar la seguridad de la población en general. (…) Es importante ver cuáles son las cuestiones que tenemos que seguir haciendo para garantizar la seguridad de las personas y tener todos los controles que se requieren. Pero, desde luego, es muy importante el resultado que se dé por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como por la Agencia de Seguridad”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si mejores controles desde la ley serían la vía óptima, la presidenta del Senado respondió: “Sí, podría ser en ese sentido”.

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: David Patricio / La Razón

Así ocurrió la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia

El 10 de septiembre del 2025, una pipa, que transportaba más de 49 mil litros de gas LP, volcó en el puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Hasta el momento, se han reportado al menos 8 personas muertas y 90 más heridas por las llamas del fuego que alcanzaron más de 30 metros de altura.

Además, se han contabilizado más de 20 vehículos afectados por la explosión de la pipa de gas. Las primeras investigaciones apuntaban al exceso de velocidad como principal causa del siniestro.

Autoridades federales y locales participaron en las labores de enfriamiento en la zona. Fotos› Cuartoscuro, David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

JVR