El miércoles se estrenó en Netflix la serie Las Muertas, una producción dirigida por Luis Estrada e inspirada en la novela del mismo nombre escrita por Jorge Ibargüengoitia. La historia sigue a las hermanas Baladro, quienes construyen un imperio de prostíbulos en México durante la década de 1960, pero con el tiempo se ven atrapadas en una espiral de delitos y asesinatos.
Aunque en la producción se abordan los crímenes de estas mujeres con humor, la serie y la obra de Ibargüengoitia se basan en un caso real, el de Las poquianchis, como se conoció a las hermanas González Valenzuela. Esta familia fue responsable de una de las redes de prostitución, trata y homicidios más impactantes del país.
Aquí te contamos quiénes eran en la vida real y cómo se llamaban, además, te explicamos cómo operaba esta red criminal.
¿Quiénes eran Las poquianchis en la vida real y cómo se llamaban?
En la vida real, Las poquianchis fueron cuatro hermanas mexicanas, originarias de Jalisco, que encabezaron una red de trata de mujeres y prostitución forzada. Además de estar implicadas en múltiples asesinatos cometidos entre las décadas de 1950 y 1960 en México.
Debido a la crueldad con la que operaban, su caso es considerado uno de los más escalofriantes de la historia criminal del país.
De acuerdo con investigaciones de la época, las hermanas reclutaban a mujeres bajo engaños, pues viajaban por las provincias del país para reclutar a niñas de 12 a 14 años, y les prometían a sus padres que trabajarían como empleadas domésticas o meseras. Cuando llegaban a sus burdeles, las adolescentes eran forzadas a prostituirse.
Se dice que, cuando sus víctimas cumplían 25 años, eran consideradas “viejas” o “inservibles” eran sometidas a golpizas, envenenadas o las dejaban morir de hambre. Quienes lograron escapar afirmaron a las autoridades que Las poquianchis enterraban a quienes asesinaban en fosas clandestinas dentro de las propiedades o “ranchos” de las González Valenzuela.
En 1964 una joven logró huir y las denunció en León, Guanajuato, por lo que las autoridades acudieron a investigar y se toparon con una red de trata gigantesca.
Los nombres reales de Las poquianchis eran:
- Delfina González Valenzuela, la mayor y líder del grupo
- María del Carmen González Valenzuela
- María Luisa González Valenzuela
- María de Jesús González Valenzuela
De las cuatro, las más activas en las operaciones criminales fueron Delfina, María de Jesús y María del Carmen, quienes dirigían los prostíbulos y organizaban la captación, explotación y asesinato de mujeres. Ellas fueron recibieron condenas de 40 años de prisión, pero no todas cumplieron la sentencia.
María Luisa tenía una participación menor, y fue internada en un hospital psiquiátrico antes de que se descubrieran los crímenes.