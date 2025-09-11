El miércoles se estrenó en Netflix la serie Las Muertas, una producción dirigida por Luis Estrada e inspirada en la novela del mismo nombre escrita por Jorge Ibargüengoitia. La historia sigue a las hermanas Baladro, quienes construyen un imperio de prostíbulos en México durante la década de 1960, pero con el tiempo se ven atrapadas en una espiral de delitos y asesinatos.

Aunque en la producción se abordan los crímenes de estas mujeres con humor, la serie y la obra de Ibargüengoitia se basan en un caso real, el de Las poquianchis, como se conoció a las hermanas González Valenzuela. Esta familia fue responsable de una de las redes de prostitución, trata y homicidios más impactantes del país.

Aquí te contamos quiénes eran en la vida real y cómo se llamaban, además, te explicamos cómo operaba esta red criminal.

'Las muertas', la primera serie de Luis Estrada, llega a Netflix este 10 de septiembre. pic.twitter.com/rrkuq4PxoI — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 30, 2025

¿Quiénes eran Las poquianchis en la vida real y cómo se llamaban?

En la vida real, Las poquianchis fueron cuatro hermanas mexicanas, originarias de Jalisco, que encabezaron una red de trata de mujeres y prostitución forzada. Además de estar implicadas en múltiples asesinatos cometidos entre las décadas de 1950 y 1960 en México.

Debido a la crueldad con la que operaban, su caso es considerado uno de los más escalofriantes de la historia criminal del país.

Las poquianchis en la portada de Alarma! ı Foto: X @mezclillaguarra

De acuerdo con investigaciones de la época, las hermanas reclutaban a mujeres bajo engaños, pues viajaban por las provincias del país para reclutar a niñas de 12 a 14 años, y les prometían a sus padres que trabajarían como empleadas domésticas o meseras. Cuando llegaban a sus burdeles, las adolescentes eran forzadas a prostituirse.

Se dice que, cuando sus víctimas cumplían 25 años, eran consideradas “viejas” o “inservibles” eran sometidas a golpizas, envenenadas o las dejaban morir de hambre. Quienes lograron escapar afirmaron a las autoridades que Las poquianchis enterraban a quienes asesinaban en fosas clandestinas dentro de las propiedades o “ranchos” de las González Valenzuela.

En 1964 una joven logró huir y las denunció en León, Guanajuato, por lo que las autoridades acudieron a investigar y se toparon con una red de trata gigantesca.

Las poquianchis ı Foto: X @LuisHugoSuarez

Los nombres reales de Las poquianchis eran:

Delfina González Valenzuela, la mayor y líder del grupo María del Carmen González Valenzuela María Luisa González Valenzuela María de Jesús González Valenzuela

De las cuatro, las más activas en las operaciones criminales fueron Delfina, María de Jesús y María del Carmen, quienes dirigían los prostíbulos y organizaban la captación, explotación y asesinato de mujeres. Ellas fueron recibieron condenas de 40 años de prisión, pero no todas cumplieron la sentencia.

María Luisa tenía una participación menor, y fue internada en un hospital psiquiátrico antes de que se descubrieran los crímenes.