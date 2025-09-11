Con el estreno de la serie de Netflix Las Muertas, de Luis Estrada, en redes sociales ha resurgido el interés por el caso de las cuatro hermanas mexicanas que, durante la década de los años 60, operaron una red de prostitución y estuvieron involucradas en numerosos asesinatos.

A continuación, te contamos sobre Las poquianchis, el nombre con el que eran conocidas en su región, así como el origen y significado de ese apodo.

Además, te compartimos el tráiler oficial de la serie Las muertas.

Poder, pecado y secretos que México quiso olvidar. Luis Estrada regresa con 'Las muertas', una serie basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Estreno 10 de septiembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/nF9c6GpM3E — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

Las muertas: ¿Qué significa ‘Las poquianchis’?

Un grupo de cuatro hermanas mexicanas fueron apodadas Las poquianchis, ellas eran:

Delfina González Valenzuela, la mayor y líder del grupo

María Luisa González Valenzuela

María del Carmen González Valenzuela

María Guadalupe González Valenzuela

Las mujeres eran originarias de Guanajuato y se dice que crecieron en un entorno muy disfuncional, por lo que eso se vio reflejado en un actuar, años después.

Testimonios de la época relataron que las hermanas mostraron comportamientos problemáticos. Las poquianchis fundaron en las décadas de 1950 y 1960 una red criminal a través de varios burdeles que funcionaban como centros de explotación sexual y física. Se documentó que estas cuatro mujeres se dedicaban a la trata de personas y asesinaron a decenas de personas.

Además, quienes “trabajaban” en el burdel no sólo eran obligadas a ejercer la prostitución, también eran sometidas por Las poquianchis mediante el control, secuestro y violencia. Se aseguró que las hermanas sólo le daban de comer a sus víctimas cinco tortillas duras al día.

Las mujeres que envejecían, enfermaban o se negaban a obedecer eran eliminadas, generalmente a través de inanición, agresiones físicas o envenenamiento. Los bebés que nacían como resultado de las relaciones entre las víctimas y los clientes igualmente eran asesinados.

El término Poquianchi suele tener distintos significados. Se sabe que era un término de la jerga regional para referirse a los travestis homosexuales, es decir, hombres que solían vestirse de mujer o que su identidad de género era femenina. Sin embargo, tras las investigaciones de los crímenes de las hermanas González Valenzuela, se reveló que el dueño de un club nocturno que las hermanas compraron era apodado la Poquianchi, por lo que la gente las llamaba Las poquianchis en referencia a ésto.

No obstante, en el centro de México la palabra Poquianchi era usada como referencia al limpiador del inframundo.

Ahora, al ver la serie Las muertas, podrás saber el origen del apodo de estas hermanas.