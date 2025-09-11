Clara Brugada y Bertha Alcalde encabezan graduación de 300 agentes de la PDI.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, encabezaron la ceremonia de graduación e incorporación de 300 agentes de la Policía de Investigación (PDI) como parte del proceso de fortalecimiento de esta institución autónoma.

“Hoy celebramos la culminación de un esfuerzo colectivo. Este esfuerzo tan importante que han hecho implica disciplina, vocación, reflexión y compromiso de servicio. Ustedes el día de hoy se integran a ser servidores públicos, servidores públicos que tienen como objetivo buscar la verdad y hacer justicia”, expresó la mandataria al felicitar a las y los recién graduados.

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Jefa de Gobierno resaltó el proceso de transformación y trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que hizo un reconocimiento a su titular y a todos los elementos que la conforman, por ser una institución confiable, con ética, con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y que protege a las víctimas.

“No tengo duda en lo que voy a decir: la Fiscalía de la Ciudad de México es la mejor fiscalía de todo el país”, destacó.

Expuso los avances que han permitido el proceso de consolidación de esta institución de justicia, como el crecimiento de 18por ciento en las detenciones y judicializaciones respecto al año pasado en delitos de alto impacto, en particular destacó un aumento de 23por ciento de las judicializaciones y detenciones por feminicidios, lo que se refleja en una disminución general de homicidios en la ciudad.

Indicó que en el caso de secuestro las judicializaciones han aumentado 49 por ciento de enero a agosto de este año, comparado con 2024, así como 168 por ciento en el delito de extorsión y 26 por ciento en despojos.

En ese sentido, reconoció la importante labor que realiza la Fiscalía de la ciudad, así como a todas las instituciones y sus representantes que integran y se coordinan a través del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz, lo que ha permitido la disminución permanente de delitos en la ciudad desde 2019.

“Se ha reducido la violencia y hemos disminuido el número de homicidios cada mes en esta ciudad, gracias a las labores de investigación que hace la Fiscalía y en coordinación con la Secretaría de Seguridad”, dijo.

Finalmente, la Jefa de Gobierno, exhortó a los nuevos agentes de investigación a desempeñar su labor con honestidad, proteger y defender a las víctimas y construir la justicia de la mano de la ciudadanía, “sean siempre un ejemplo de integridad. La justicia se construye día a día también de la mano de los ciudadanos”.

Al tomar la palabra, Alcalde Luján indicó que con los 306nuevos policías de investigación se da un paso más hacia el objetivo de que la paz sea un derecho cotidiano y no un privilegio, por lo que pidió a los graduados sean el orgullo de la institución, ejemplo de honor, de valentía, de ética y de entrega y que sean vistos con respeto y admiración.

“Hoy celebramos a 234 graduados, 109 mujeres y 128 hombres que concluyen satisfactoriamente su formación inicial como policías de investigación y que junto con otros 72 elementos incorporados, también este trimestre, nos permiten anunciar con orgullo que con la ayuda de la Jefa de Gobierno logramos sumar 306 nuevas y nuevos agentes a nuestra institución, logrando un total de 408 policías de investigación ingresados este año”, puntualizó la fiscal.

La funcionaria refirió que este esfuerzo es resultado del apoyo presupuestal del Gobierno de la Ciudad de México y de un ejercicio responsable dentro de la propia fiscalía que ha destinado recursos a lo que importa: la formación de policías profesionales, íntegros y preparados, “porque invertir en investigación es invertir en justicia y apostar por la justicia es apostar por la paz”, indicó.

La fiscal capitalina señaló que los graduados se integran a una policía de investigación que se transforma y se fortalece en las investigaciones en alta especialidad, con el uso de la tecnología y los sistemas para potencializar las investigaciones, a una policía de investigación con espíritu de cuerpo y de pertenencia que no tolera la corrupción.

Por su parte, el titular de la Policía de Investigación (PDI), Alfonso Mendoza Ramírez, destacó que la ceremonia fue un símbolo del inicio de una nueva etapa guiada con responsabilidad en el servicio público y el compromiso con la legalidad.

“Hoy se incorporan mujeres y hombres que han demostrado disciplina, esfuerzo y un firme compromiso con la seguridad y la justicia”, expresó al subrayar que con las y los nuevos elementos se fortalece el estado de fuerza de la institución, lo que permitirá redoblar esfuerzos en la investigación y el combate a los delitos de alto impacto.

Intervino también la graduada de policía de investigación Karen Noemí Anaya Hernández, quien dijo que este momento representa para ellos el primer escalón de sus vidas profesionales y que su principal desafío será recuperar la confianza de las instituciones, porque asumen un enorme compromiso con la ciudad, con sus familias y con ellos mismos.

“Hoy nos convertimos en policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No olvidemos que el uniforme conlleva una gran responsabilidad, portémoslo con valentía, seguridad y respeto y que cada una de nuestras acciones y decisiones se dirijan a su dignificación (…). Cada logro alcanzado no sólo representa éxito personal, sino la oportunidad de servir con mayor convicción”, indicó.

JVR