Rosa Icela Rodríguez anuncia Jornada Nacional de Capacitación y Actualización para comisiones locales de búsqueda.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que próximamente se realizara la Jornada Nacional de Capacitación y Actualización para fortalecer a las comisiones locales de búsqueda, con base en la reciente reforma legal.

Explicó que la nueva normativa en materia de búsqueda de personas establece que todos los estados deben contar con fiscalías especializadas en desaparición, razón por la cual también se brindará orientación durante la Jornada.

Además, recordó que se remarcó a las gobernadoras y gobernadores la importancia de que se sumen esfuerzos humanos, materiales y presupuestales para fortalecer también a las comisiones locales de búsqueda

“Anunciamos que se convocará, en breve, a una Jornada Nacional de Capacitación y Actualización con base en la reciente reforma legal que establece que todos los estados deben contar con fiscalías especializadas en desaparición”, dijo Rosa Icela Rodríguez al revelar que Martha Lidia Pérez Gumecindo será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

La funcionaria federal aseguró que se trabaja todos los días para atender las demandas de los colectivos de búsqueda y familiares quienes han solicitado acompañamiento y seguridad en sus recorridos.

Prueba de ello, dijo, fue la integración de sus puntos de vista en la conformación de la reciente reforma legal en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

“Somos sensibles ante la espera diaria, a la esperanza para localizarles y al valor en su lucha, lo cual debemos traducir en un llamado de mayor compromiso y esfuerzo para responderles”, concluyó.

