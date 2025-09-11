Sheinbaum se reúne con presidente del BID; ven ‘panorama positivo’ para México

Claudia Sheinbaum se reúne en Palacio Nacional con el presidente del BID.

En el marco de la planeación presupuestal para el siguiente año y el redireccionamiento de la política económica del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este jueves con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien dijo haber abordado las perspectivas favorables para México.

Esta tarde, la mandataria federal se reunió en Palacio Nacional con Ilan Goldfanj, presidente del BID, para abordar el proyecto con el que el Gobierno Federal busca impulsar el desarrollo económico del país por medio de la producción nacional.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum en redes sociales al compartir una fotografía del encuentro.

En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país. pic.twitter.com/mzILrhlE7f — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

La visita fue parte de una gira de reuniones por el presidente del BID, quien por su cuenta destacó la coincidencia de impulsar proyectos de infraestructura y polos de desarrollo.

“Gracias al secretario de Hacienda de #México, Edgar Amador, y su equipo, por recibirnos. Revisamos la programación 2025 del Grupo BID, con operaciones en infraestructura, polos de desarrollo y fortalecimiento fiscal de los estados. Destacamos el apoyo al sistema de cuidados a través de BID Cuida, como un eje clave, así como también exploramos nuevas áreas de cooperación en Pymes, energías renovables y apoyo técnico en política fiscal e integración regional”, dijo.

Sobre el panorama económico del país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) elevó su expectativa en medio de mejores datos sobre el desempeño de la economía en la primera mitad del año y el deterioro en las perspectivas de una posible recesión en 2025.

Cuando presentó el Paquete Económico 2026, estimó un crecimiento para el cierre del próximo año un crecimiento económico en un rango de 1.8 a 2.8 por ciento.

El documento también prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, monto mayor en 5.9 por ciento respecto del año pasado.

