Detienen en el AICM al principal operador financiero del CJNG.

En una operación conjunta del Gabinete de Seguridad , fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Óscar “N”, señalado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado uno de los principales lavadores de dinero al servicio de la organización encabezada por Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y su hermano Abraham, conocido como “Don Rodo”.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el operativo se desarrolló al interior de la Terminal Aérea capitalina, cuando Álvarez González llegó en un vuelo procedente de Barcelona, España.

Con una orden de aprehensión vigente delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue asegurado por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y posteriormente puesto a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien habrá de determinar su situación jurídica.

La detención fue resultado de un trabajo de investigación de varias semanas, coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el respaldo de las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad.

Las autoridades federales detallaron que al detenido se le imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente en la modalidad de recibir y transferir dinero a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, su papel en el CJNG era clave, ya que gestionaba operaciones para adquirir propiedades y manejar empresas en los sectores tequilero y ganadero, lo que le permitía blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.

Fuentes federales explicaron que las funciones de Oscar “N” contaban con el apoyo de notarios públicos de distintos municipios de Jalisco, lo que facilitaba ocultar la verdadera identidad de los dueños y proteger los activos de la organización criminal.

JVR