¿Qué significa SCQ en quemaduras de los afectados por la explosión de pipa?

Personas afectadas son atendidas en el IMSS y el ISSSTE

Debido a la explosión de una pipa que transportaba casi 50 mil litros de gas LP, ocurrida el pasado miércoles en el Puente de La Concordia, decenas de personas fueron alcanzadas por las llamas que se expandieron a más de 30 metros de altura.

La mayor parte de los afectados presentan quemaduras de tercer grado en más del 20 por ciento del cuerpo, algunos incluso presentan afectaciones en hasta el 98 por ciento de la piel.

Las siglas SCQ significan Superficie Corporal Quemada, lo que representa el porcentaje de la piel que resulta afectada por quemaduras. Este término se utiliza para poder determinar cuál es la gravedad de las lesiones presentadas por quemaduras, para así poder determinar cuál es el tratamiento que se debe seguir.

Cuando las quemaduras representan más del 50 por ciento de Superficie Corporal Quemada (SCQ) se denominan quemaduras de gran extensión. Las personas afectadas a este nivel requieren altas dosis de analgésicos o sedantes.

Asimismo, quienes resultan afectados por quemaduras no solamente requieren una atención médica primaria para atender las quemaduras visibles en la piel, sino que también requieren terapia de rehabilitación y en algunos casos reconstrucción.

Se puede reconocer a una persona que resultó gravemente afectada por quemaduras cuando estas representan el 20 por ciento o más en el total de la piel. A estas personas se les denomina gran quemado.

Así quedaron los objetos de las víctimas de la explosión ı Foto: David Patricio

¿Qué es un gran quemado?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando una persona resulta afectada de maneras graves se le denomina con el término gran quemado. Un gran quemado presenta las siguientes características:

Tiene un índice de gravedad mayor a 70 puntos con quemaduras de segundo y/o tercer grado.

Presenta más del 20 por ciento de vía subcutánea afectada.

Los menores de dos años y los adultos mayores de 65 años que presentan el diez por ciento o más del cuerpo con quemaduras de segundo o tercer grado.

Todas las personas que presenten quemaduras respiratorias o afectaciones por inhalación de humo

Todas las personas que presenten quemaduras eléctricas ocasionadas por alta tensión

Todas las personas que presentan quemaduras y lesiones producidas de manera simultánea

Personas que además de presentar quemaduras también tengan enfermedades graves asociadas.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes reportan 94 personas afectadas por la explosión. De las cuáles 6 se encuentran en estado grave, 39 están delicadas, 22 se encuentran en estado crítico, y 8 personas fallecieron.