Programa Mercomuna apoya a la economía local; se prevé que 335 mil familias sean beneficiadas: Brugada

Clara Brugada entrega apoyos de Mercomuna a familias de la CDMX

Al encabezar la entrega de vales del programa Mercomuna en el Zócalo capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que, a través de éste, 335 mil familias serán beneficiadas, apoyando la economía local.

A través de dicho programa, se busca apoyar a los mercados, tienditas y comercio local.

“En otro momento de la política social, se entregaban tarjetas que solo se podían canjear en los grandes centros comerciales. Eso implicaba que los recursos públicos sí llegaban a los que menos tienen, pero quedaban en las grandes empresas”, recordó.

Brugada Molina abundó que el objetivo del programa es apoyar a los 340 mercados públicos que existen en la capital del país, y que dan empleo a 300 mil personas.

“¿Qué mejor apoyo que los vales de Mercomuna se puedan cambiar en los mercados, se puedan cambiar en las tienditas, se puedan cambiar donde ustedes consumen?, y eso también ayuda mucho a construir una economía desde abajo”, afirmó.

La funcionaria subrayó que con ello, los recursos públicos de la ciudad llegan a los capitalinos y se quedan en la comunidad. “Ya no se van a los grandes centros comerciales, sino se quedan con ustedes”.

Durante el evento, la mandataria explicó que cada beneficiario recibirá 2 mil pesos en vales que podrán canjearse hasta el 28 de febrero del próximo año en tienditas, comercios de barrio y mercados públicos.

Agregó que esta iniciativa rompe con las viejas prácticas de entrega de despensas o apoyos dirigidos a grandes proveedores.

Brugada Molina enfatizó que Mercomuna significa mercado, comunidad y abasto, y que se trata de una medida que no sólo apoya a los hogares capitalinos, sino que genera un círculo virtuoso de consumo local.

Además, informó que todos los locatarios que acepten vales Mercomuna recibirán un kit con materiales de difusión, instrucciones para crear su cuenta bancaria donde se les depositará el recurso y un detector de vales falsos, todo de manera gratuita.

La Jefa de gobierno convocó a locatarios, mercados y pequeños comercios a registrarse de manera gratuita en el programa, a través de Locatel, para sumarse a la red de negocios que recibirán los vales de Mercomuna.