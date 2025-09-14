Detienen en Morelia al chofer del autobús embestido por tren en Atlacomulco

Detenido el chofer del autobús siniestrado en Atlacomulco, el pasado 8 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús de pasajeros que fue embestido por un tren cuando intentó ganarle el paso en el municipio de Atlacomulco.

Agentes mexiquenses cumplimentaron la orden de captura en Villas del Pedregal, al suroeste de Morelia, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La FGJEM detalló que Gustavo Alfredo “N” es acusado de los delitos de homicidio y lesiones, por los hechos ocurridos el pasado 8 de septiembre que dejaron al menos 10 personas fallecidas, 7 de mujeres y 3 hombres.

Gustavo Adolfo “N” conducía un autobús de la línea Herradura de Plata que salió de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México y llevaba a bordo a medio centenar de pasajeros.

Sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, al llegar al crucero que comunica hacia El Oro y San Felipe, la unidad colisionó con el convoy ferroviario de Canadian Pacific Kansas City de México, conformado por dos locomotoras y 68 vagones.

En un comunicado, la empresa informó que el accidente se generó luego de que “el autobús de pasajeros le quiso ganar el paso al tren”.

El pasado 10 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que 38 personas lesionadas en el incidente, 27 mujeres y 11 hombres, fueron dadas de alta tras recibir atención en distintos hospitales de la entidad

Desde entonces, 19 pacientes permanecen hospitalizados por diversas lesiones, cinco de ellos en estado grave.

Con información de Alan Gallegos.

