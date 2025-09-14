Explosión en Puente de la Concordia: solo 6 pacientes siguen hospitalizados en el ISSSTE

Equipos de emergencia durante los trabajos para apagar el fuego de la pipa de LP en el Puente de la Concordia

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó la actualización sobre la atención brindada a los lesionados por la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia.

Explicó que, del total de 32 pacientes atendidos inicialmente, únicamente seis permanecen aún hospitalizados, mientras que quienes ya recibieron alta médica continúan bajo seguimiento ambulatorio hasta lograr la recuperación completa de sus heridas.

De los seis pacientes que aún reciben atención hospitalaria, cuatro se encuentran en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”. De ellos, tres permanecen en estado grave y uno más se reporta como delicado pero estable.

En el Hospital General de Tláhuac, el único paciente internado continúa en estado grave, aunque estable.

Por otra parte, en el Centro Médico Nacional “20 de noviembre”, el paciente ingresado se mantiene en estado muy grave.

En su publicación en redes sociales Martí Batres aseguró que todos los pacientes atendidos en el ISSSTE han recibido atención oportuna, con insumos suficientes y bajo la premisa de no distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

Van 13 personas fallecidas

Por su parte la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó en su corte de las 10:00 horas que sumaban ya un total de 13 personas fallecidas y 30 altas en ese momento.

Varias de las personas fallecidas ya han sido entregadas a sus familias para seguir con los servicios funerarios correspondientes mientras que varios pacientes más continúan reportados como graves y aún reciben atención médica en diversos hospitales de la capital del país.

Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

