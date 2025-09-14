Fundación Michou y Mau ofrece ayuda a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia, en Iztapalapa

Fundacion Michou y Mau apoyará a afectados del Puente de La Concordia

Tras la explosión de una pipa que trasladaba casi 50 mil litros de gas LP que dejó grandes daños, incluidos decenas de personas lesionadas y hasta el momento 13 deseos, la fundación Mochou y Mau para niños quemados externó su apoyo para las víctimas.

De acuerdo con la fundación, los menores de edad que resultaron afectados tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia podrán recibir atención médica en su clínica ubicada en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Puntualizaron mediante una publicación en la plataforma equis que están a la disposición de las familias y las autoridades estatales para brindar apoyo a los menores de edad que lo necesiten.

TE RECOMENDAMOS: CDMX Mónica Garza denuncia cobro a senderistas por supuestos guardabosques en el Desierto de los Leones

Estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia, para trasladar a las víctimas del Puente de La Concordia menores de edad que cumplan con los criterios para ser atendidos en ese hospital. Fundación Michou y Mau



La fundación Michou y Mau para niños quemados es una organización sin fines de lucro en la que se brinda asistencia a niños y adolescentes menores de 18 años que sufrieron quemaduras severas.

La ayuda está dirigida principalmente a menores de edad de escasos recursos. La atención médica que ofrece la fundación abarca seguimiento y rehabilitación, traslados y atención de emergencia.

Los traslados de emergencia se llevan a cabo con el apoyo de la organización Shriners Hospital for Children. De acuerdo con su página oficial, esta alianza permite el traslado de menores de edad mexicanos que tengan quemaduras severas por las cuáles corran el riesgo de perder la vida.

Objetos encontrados tras la explosión del Puente de La Concordia ı Foto: Redes sociales

¿Cuántos niños resultaron quemados tras la explosión en el Puente de La Concordia?

De acuerdo con la lista actualizada del censo de personas hospitalizadas tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, publicadas por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, 40 personas están hospitalizadas, 30 personas fueron dadas de alta, y 13 personas han fallecido.

Entre las 40 personas podemos encontrar un total de 8 menores de edad hospitalizados.

Para contactar a la fundación en caso de emergencias puedes llamar al número telefónico 800 08 8181 o al 55 5665 3350. También puedes contactarlos por medio del correo electrónico buzon@fmym.org

La nieta de la señora Alicia Matías, quien salvó su vida al cubrirla con su cuerpo tras la explosión del Puente de La Concordia, continua con vida. De acuerdo con informes de la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, la menor se encuentra grave pero estable en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.