Sube a 29 cifra de muertos por explosión de pipa en puente de La Concordia

Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre.

Once días después de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el numero de personas fallecidas ascendió este domingo a 29.

Al corte de las 22:00 horas de este 21 de septiembre, la Secretaría de Salud la Ciudad de México informó que 16 personas permanecen hospitalizadas y otras 39 ya fueron dadas de alta.

Horas antes, el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó el fallecimiento de un paciente de 36 años que era atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”, por quemaduras graves.

Un reporte publicado más temprano por la Secretaría de Salud mencionaba sólo a dos pacientes internados en ese hospital, aunque ninguno coincidía con la edad señalada por el titular del ISSSTE.

No obstante, en la última actualización la dependencia corrigió la edad a 36 años y precisó que la persona fallecida es Adolfo Franco Madrigal, inicialmente registrado como un masculino de 30 años.

🔺Informamos sobre el accidente en #Iztapalapa: 16 personas permanecen hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 29 fallecieron.



— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 22, 2025

Este domingo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró a las familias de las personas fallecidas y afectadas que “no están solas”, y que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá de manera permanente los apoyos y las asesorías jurídicas.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México compartimos el dolor de las familias y reiteramos que no están solas , estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles".

Brugada indicó que continúan las investigaciones de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para determinar la causa del siniestro.

El pasado 17 de septiembre, la fiscal Bertha Alcalde Luján precisó que la pipa siniestrada, de la empresa Silza, había salido de Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con los peritajes, al incorporarse a la autopista México–Puebla, la unidad perdió el control en una curva, chocó contra los muros de contención y volcó, lo que provocó una fractura de unos 40 centímetros en el contenedor, la fuga de gas y la posterior explosión, cuyo radio de alcance fue de 180 metros.

