Brugada reitera apoyo a familias afectadas por accidente en Puente de la Concordia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las familias de las víctimas del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia “no están solas” y cuentan con respaldo permanente de las autoridades capitalinas.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México compartimos el dolor de las familias y reiteramos que no están solas, estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles”, expresó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, la administración capitalina ha dado seguimiento a los pacientes hospitalizados y a quienes ya fueron dados de alta, además de coordinarse con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para dar continuidad a las investigaciones sobre el siniestro.

Brugada subrayó que su gobierno continuará informando “con oportunidad y total responsabilidad” respecto al avance de los procesos legales y las medidas de acompañamiento.

A 10 días del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, con profundo pesar, informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado a 27, 18 siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.



El accidente, ocurrido hace diez días en la zona oriente de la ciudad, ha dejado hasta ahora decenas de familias en duelo y bajo atención médica, por lo que las autoridades han insistido en garantizar apoyo jurídico, médico y social para los afectados.

Al corte del mediodía del domingo 21 de septiembre, la cifra de muertos ascendió a 27, mientras que 18 personas siguen hospitalizadas y otras 39 fueron dadas de alta.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha informado puntualmente las actualizaciones de estas cifras.

