Cae ‘El Chícharo’, presunto líder de La Unión Tepito, en operativo conjunto en CDMX y Edomex

Policías capitalinos y mexiquenses detuvieron a “El Chícharo” y acompañantes durante un cateo en la alcaldía Cuauhtémoc.

En una acción coordinada entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, alias “El Chícharo”, señalado como líder de una facción del grupo delictivo “La Unión Tepito”, dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos rivales.

La detención de “El Chícharo” busca debilitar a “La Unión Tepito”, grupo que opera en el centro de la capital. ı Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la detención se llevó a cabo durante un operativo simultáneo en el que se ejecutaron cuatro órdenes de cateo, dos en la alcaldía Cuauhtémoc y dos más en el municipio de Nezahualcóyotl, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía capitalina.

En las acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas Akim Plata Tarando, de 24 años; Sara Barrera Garduño, de 63 años; Sara Isabel Barrera Garduño, de 35; Yatziri Berenice Martínez Carrillo, de 19; y Nancy Jovana Carrillo Barrera, de 40.

Las autoridades informaron que durante los cateos se aseguraron 100 dosis de presunta metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete con aparente cocaína, 3.2 kilogramos de marihuana a granel, 140 pastillas de distintos colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo.

Autoridades informaron que los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial tras las detenciones. ı Foto: SSC-CDMX

Los inmuebles cateados fueron sellados y puestos bajo resguardo policial, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Finalmente, la SSC destacó que el operativo se realizó “en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos”, y reiteró su compromiso de continuar con acciones de inteligencia para desarticular a los grupos delictivos que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

