Apoya PC demolición de Aguascalientes 12

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC), Miriam Urzúa Venegas, afirmó que intervendrá en el pleito que tienen vecinos del multifamiliar de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur, ya que los estudios indican que el inmueble debe ser demolido por seguridad, pues ahora tiene un “alto riesgo de colapso”.

La funcionaria capitalina dijo a La Razón que por los siete vecinos que viven aún en el edificio dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 no deberían detenerse las obras en el lugar, ya que estas personas incluso corren riesgo.

El Tip: Familias que salieron del edificio de Aguascalientes 12 han denunciado que éste tiene una inclinación de 15 centímetros.

“Es que está en tribunales porque de estos siete (vecinos en favor de la rehabilitación), uno de ellos puso un amparo para impedir que lo demolieran.

“Por una persona no se puede demoler un edificio que puede provocar problemas a los que siguen viviendo ahí, a los siete. Yo voy a meterme ahí porque creo que cuando es por riesgo inminente yo puedo hacer algo”, dijo.

Esto, porque este diario informó ayer que en julio el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa dictó una sentencia definitiva que ordenaba a las autoridades desalojar, demoler y reconstruir el edificio, pero seis vecinos interpusieron un recurso de revisión para que sólo se rehabilite y una persona se amparó.

70 departamentos tiene el edificio de Aguascalientes 12, en la colonia Roma Sur

Al respecto, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, mencionó el lunes que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidiría si Aguascalientes 12 se derribará o rehabilitará, a pesar de distintos dictámenes que indican que lo mejor es su demolición.

“Hemos dialogado con los dos grupos de vecinos. Unos plantean la demolición y reconstrucción, otros sólo la rehabilitación [...] Hay un proceso en tribunales, un litigio, y acordamos con ambas partes esperar a la última resolución del juez para hacer lo conducente”, declaró.

Urzúa Venegas recordó en la conferencia de ayer, en Iztapalapa, que Protección emitió una opinión técnica de riesgo de alto riesgo, mientras que el Instituto de Seguridad para las Construcciones hizo lo propio y consideró que hay riesgo de colapso.

La funcionaria local explicó que autoridades capitalinas y vecinos llevan a cabo mesas de trabajo para destrabar la problemática y así demoler el edificio de Aguascalientes 12, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Se están haciendo mesas de trabajo, con la Comisión de Reconstrucción, y esperamos poder ir desatorando estos problemas, para que podamos hacer esta demolición lo antes posible, por utilidad pública justamente”, afirmó.