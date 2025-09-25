Educación musical gratuita llegará a 500 escuelas más de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa “Do, Re, Mi, Fa, Sol por Mi Escuela”, que busca garantizar el derecho de las infancias de aprender música en la capital, y entregó instrumentos musicales a alumnos de las primarias Lisandro Calderón y 30 de Septiembre.

Con el programa #DoReMiFaSol Por Mi Escuela, más de 500 planteles de la #CapitalDeLaTransformación se fortalecen con música y esperanza. En coordinación con la Autoridad Educativa Federal, sembramos futuro en niñas y niños y abrimos puertas a todos los sueños posibles.



Brugada Molina destacó que, además de acercar la música, este programa le va a permitir a los estudiantes elegir el instrumento musical que deseen para desarrollar distintas disciplinas.

“Queremos que los niños y niñas tengan cinco años de clases de música y que puedan desarrollar talentos que transformen su vida”, dijo Brugada Molina en la presentación en el Teatro Esperanza Iris

Este programa arrancó el año pasado y, según cifras oficiales, ha beneficiado a 100 planteles con más de 4 mil instrumentos; para este 2025 quieren entregar 15 mil instrumentos a 500 escuelas más, con el objetivo de involucrar a 150 mil estudiantes en clases de música gratuitas.

Según la Jefa de Gobierno, la música es una herramienta para combatir la violencia y fomentar valores como la creatividad, la disciplina y la libertad, ya que “si logramos que la niñez y la juventud toque instrumentos musicales, pocos se atreverán a tocar armas”, dijo.

El representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Enrique Cruz González, dijo que la entrega de instrumentos musicales variados va a llegar a las comunidades históricamente marginadas donde la oferta cultural y artística no llega con facilidad.

La directora de la primaria 30 de Septiembre, Silvia Raquel García, destacó que “Do, Re, Mi, Fa, Sol por Mi Escuela” no solo enseña música, sino que también impulsa confianza, disciplina y creatividad en los estudiantes.

Algunos de los instrumentos disponibles para los estudiantes son: batería, conga, flauta, saxofón, guitarra, piano, teclado, violín, acordeón, entre muchos otros, fortaleciendo el acceso a la cultura y el arte desde la educación básica.

