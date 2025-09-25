¿En qué tiendas aceptan los Vales Mercomuna ?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante 2025 se entregarán 335 mil apoyos del programa Mercomuna (Mercado, Comunidad y Abasto), una iniciativa social que busca fortalecer la economía familiar y apoyar a los pequeños comercios de barrio.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la meta para este año es alcanzar a más de 300 mil familias beneficiarias, con una inversión aproximada de 910 millones de pesos.

Apoyo económico en vales

Cada beneficiario recibirá entre 2,000 y 3,000 pesos en vales, los cuales se entregan en ministraciones cuatrimestrales con denominaciones de 50 y 100 pesos.

Estos vales podrán canjearse en más de 15 mil comercios locales registrados en el programa, incluyendo tienditas, mercados públicos, carnicerías, pollerías, tortillerías y verdulerías.

Los negocios que participan muestran un distintivo con la leyenda: “Aquí se reciben vales Mercomuna”.

¿Quiénes pueden acceder?

De acuerdo con los lineamientos, los requisitos básicos para integrarse al padrón de beneficiarios son:

Residir en la Ciudad de México.

Tener entre 19 y 56 años.

Presentar identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente.

El registro se realiza a través de visitas domiciliarias o en módulos de Participación Ciudadana.

Objetivo del programa

El programa Mercomuna fue creado en 2020 como una medida emergente durante la pandemia y hoy se mantiene como una de las principales políticas sociales de la capital.

Su propósito es fortalecer la economía familiar y, al mismo tiempo, apoyar a los pequeños comercios de la zona, evitando que los recursos públicos se concentren en grandes cadenas de autoservicio.

Como ya te informamos estos apoyos están dirigidos a personas de 19 a 56 años que residan en la Ciudad de México y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

La distribución de los apoyos contempla diferentes esquemas:

20 mil beneficiarios que ya estaban inscritos en 2024 recibirán hasta 3,000 pesos en tres ministraciones.

150 mil nuevos beneficiarios podrán acceder también a montos de hasta 3,000 pesos.

165 mil apoyos adicionales se otorgarán en ministraciones de 2,000 pesos.

Durante la presentación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que hasta la fecha ya se han entregado apoyos a más de 150 mil personas y reiteró que el objetivo central de Mercomuna es que el dinero se quede en las colonias.

Además, se informó que los locatarios que se sumen al programa recibirán de manera gratuita un kit con materiales de difusión, terminal bancaria y un detector de vales falsos, a fin de dar certeza y confianza a la red de comercios participantes.

