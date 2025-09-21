MERCOMUNA 2025: ¿Qué es y dónde puedo cambiar los vales?

El programa MERCOMUNA busca impulsar el comercio local y apoyar a familias mexicanas con alta vulnerabilidad, remplazando las despensas con vales.

El Programa de Ingreso Social Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto (MERCOMUNA) tiene como meta ayudar a fortalecer la economía de las familias mexicanas, otorgando vales físicos que podrán ser canjeables en distintos establecimientos de la Ciudad de México.

Para estimular y fortalecer el comercio en los pequeños negocios ubicados en las alcaldías de la ciudad de México, miles de negocios ya se encuentran inscritos en este programa, entre los que se encuentran:

Tiendas de abarrotes

Pollerías

Carnicerías

Verdulerías

Locales en mercados públicos

Para poder consultar la lista actualizada de los comercios que se encuentran inscritos a MERCOMUNA puedes consultar la página web oficial comercios-mercomuna

✨ Con #MERCOMUNA fortalecemos tu economía y la de los pequeños comercios de barrio.



Tus vales se convierten en alimentos y productos básicos, apoyando a tu familia y a la comunidad. 🛒👩‍👩‍👧‍👦



👉 Consulta aquí los comercios participantes: https://t.co/T47SqoXx3P… pic.twitter.com/5LIJInF12K — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 21, 2025

¿Qué son los vales de MERCOMUNA y cuándo los darán en 2025?

Este programa de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social está dirigido a personas con alta vulnerabilidad social de 19 a 56 años que residan en la Ciudad de México.

El registro para ser beneficiario del programa se llevó a cabo en julio y agosto pasado de manera presencial. Las personas que ya eran acreedoras de estos vales en años anteriores también debían realizar su registro y sólo una persona de cada hogar podía inscribirse al programa.

La cantidad que será otorgada en los vales MERCOMUNA este 2025 es de dos mil pesos, los cuáles llegarán a 335 mil familias de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna nueva fecha de inscripción al programa.

Donde se cambian los vales de MERCOMUNIA en 2025 ı Foto: Especial

De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, los dos mil pesos de los vales de despensa podrán cambiarse hasta el 28 de febrero del 2026 en los miles de comercios de barrio que participan en el programa.

Puntualizó que con este programa se puede romper la vieja costumbre de entregar despensas u otro tipo de apoyos, y en su lugar se incentiva que el dinero continúe circulando en las colonias, barrios y comunidades de la capital.

Este programa brindará material de difusión a todos los locatarios que acepten los vales de MERCOMUNA, un detector de vales falsos, e instrucciones para generar una cuenta bancaria en la que recibirán el depósito correspondiente a los vales que acepten.

Los locatarios y pequeños comercios que quieran sumarse al programa pueden realizar su registro a través de Locatel.