Explosión de pipa en Iztapalapa: 14 personas continúan hospitalizadas.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México presentó la actualización más reciente de las personas afectadas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre de 2025.
La dependencia capitalina informó que 14 personas, entre ellas, 3 menores permanecen hospitalizadas a causa de este accidente. Agregó que 40 fueron dadas de alta.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que el número de personas fallecidas se mantiene en 30.
“Reconocemos la solidaridad de las y los capitalinos en estos momentos. Nos mantenemos cerca de las familias y en seguimiento a la atención médica”, escribió la autoridad en la red social X.
Las autoridades de la capital se reunieron con familiares de las víctimas del accidente para garantizar justicia y apoyo durante el proceso de recuperaciones de los lesionados.
A dicho encuentro asistieron los siguientes funcionarios:
- César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX
- Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia capitalina
- Nadine Gasman, secretaria de Salud local
- Consejera Eréndira Cruz Villegas
“Les reiteramos el compromiso de acompañarlos en todo el proceso y de garantizar que haya justicia para todos”, informó el secretario de Gobierno local, César Cravioto, sobre la reunión.
JVR