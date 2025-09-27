Pegan lluvias al oriente de la Ciudad de México

Esta noche, una lluvia fuerte se registra, principalmente, al oriente de la Ciudad de México, además, ya se registran anegaciones y la Línea A del Metro ofrece servicio de manera parcial.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió sobre las condiciones climáticas adversas que se desarrollarían por varias horas en la capital del país.

Durante la tarde se activaron la Alerta Amarilla para la mayoría de la CDMX.

Para las 19:00 horas, se actualizó a Alerta Roja por las persistentes lluvias fuertes en las alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado 27/09/2025 en las demarcaciones: Iztapalapa y Venustiano Carranza.



Se actualiza Alerta Naranja en las demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta,… pic.twitter.com/iVVNNCP5y8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 28, 2025

En tanto, en la Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco fue alerta naranja. Y en el resto de la capital era amarilla: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

IMSS activa protocolo de seguridad en hospital de Los Reyes por ingreso de agua tras lluvias

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que derivado de las intensas lluvias registradas este viernes en el Estado de México, el Hospital General de Zona No. 53 de Los Reyes, La Paz, sufrió el ingreso de agua, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad y Protección Civil.

🚨 Informe IMSS:



Derivado de las intensas lluvias del día de hoy, en el Hospital General de Zona No. 53 de @Tu_IMSS en Los Reyes, La Paz, Estado de México, tuvimos ingreso de agua por lo que activamos el protocolo de seguridad y Protección Civil:



🔹 Se reubicó a los pacientes a… — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 28, 2025

El funcionario explicó que de inmediato los pacientes fueron reubicados en zonas seguras para garantizar la continuidad de la atención médica. Además, brigadas de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y personal del IMSS trabajan en el lugar para realizar tareas de desazolve y control de la emergencia.

Zoé Robledo destacó que se mantienen trabajos coordinados con los gobiernos municipal y estatal, y agregó que, de manera adicional, el Gobierno de México ya avanza en el diseño de un plan integral para atender de raíz las causas que generan este tipo de afectaciones en las instalaciones hospitalarias.

Con información de Ulises Soriano

