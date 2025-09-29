Coyoacán apoya a personas en situación de calle y recupera camellón de Eje 10.

Con el objetivo de brindar un espacio alterno en donde pudiera permanecer, la alcaldía Coyoacán, en coordinación con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, concretamente de SIBISO, acudieron al camellón de Eje 10, avenida Enríquez Ureña, para trasladar a personas en situación de calle que ocupaban la zona.

Fueron vecinas y vecinos de esta unidad territorial, quienes habían informado en que la zona, nuevamente, se había instalado un campamento con personas en situación de vulnerabilidad, las cuales se había apropiado del camellón y en donde habían construido techumbres improvisadas en las que pernoctaban.

El sitio se convirtió en un problema social debido a que las personas reunían en el lugar toda clase de materia de reciclaje y desperdicio el cual procesaban para venderlo, además de que ahí cocinaban e incluso ocupaban la zona para sus necesidades fisiológicas, lo que complicó la convivencia de la comunidad, pues la zona es paso obligado de estudiantes, amas de casa y cerca del lugar hay una zona de juegos para niñas y niños.

TE RECOMENDAMOS: De HSBC Yucatán recibe 2 nuevas inversiones por 15 mil mdp

Es por ello que personal de SIBISO, así como de la alcaldía Coyoacán, desplegaron un trabajo coordinado para, primero, ofrecer un espacio seguro y limpio a donde se pudiera trasladar a las personas en situación de calle, como los albergues que administra el gobierno capitalino; también para levantar de la zona, con apoyo de personal de limpia, toda la basura y el campamento improvisado, así como con la ayuda de Escudo Coyoacán para que los trabajos se dieran en orden y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas.

La alcaldía a través de la Dirección Ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y con la intervención interinstitucional de SEBIEN, recuperaron el entorno urbano.

Las autoridades reiteraron que este tipo de jornadas continuarán realizándose en otras zonas de la ciudad donde sea necesario, siempre en apego a un enfoque humanitario y de inclusión social.

JVR