¿Qué es la tormenta negra que ‘amenaza’ en Jalisco?

Se registran lluvias fuertes en algunos puntos de Jalisco, con posible extensión en todo el estado durante el día, por lo que no se descarta la posibilidad de presencia de granizo y posibles inundaciones en la región.

El Radar Meteorológico Dopller de la Universidad de Guadalajara advirtió por medio de su cuenta de X que se detectaron lluvias fuertes al norte de Zapopan, y en la Zona Industrial de Guadalajara y los límites de Tlaquepaque se detectó lluvia ligera.

En estas publicaciones se informa que hay lluvia fuerte acompañada de granizo en Zapopan, mientras que existe probabilidad de que este granizo caiga puntualmente en la calle Paseo de los Cedros.

Además, se pide tomar precauciones en la zona norte de Zapopan por los encharcamientos y las inundaciones que se dan por las lluvias fuertes en la región.

La alerta de probabilidad de lluvia fuerte y granizo también se activó para la zona del antiguo Planetario de Guadalajara, así como en la Zona Huetitlán de Guadalajara.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jalisco, emitió una alerta por la presencia de lluvias acompañadas por rachas de viento fuerte y actividad eléctrica al norte y noreste de Zapopan.

Debido a esto, recomiendan que las personas no se expongan en zonas de crecimiento donde puedan ocurrir deslaves, asegurar objetos que puedan volar con el viento como carpas, y buscar un lugar seguro para resguardarse.

Por su parte, la Policía Vial de Jalisco emitió precauciones para que las personas que conduzcan tomen medidas ante la presencia de lluvias, tales como reducir la velocidad, no frenar de golpe y conducir con precaución.

Apenas hoy Protección Civil de Jalisco informó que se desplegaron más de 55 oficiales y 20 vehículos de diversas dependencias municipales para trabajar en la limpieza y saneamiento de las viviendas que resultaron afectadas en Tototlán, Jalisco, tras el desbordamiento de un río que provocó inundaciones en calles y viviendas.

Lluvia registrada en Jalisco HOY 29 de septiembre ı Foto: Radar Doppler UdG

¿Qué es la tormenta negra?

El término tormenta negra es proveniente de Asia, sin embargo, también es utilizado en México para señalar la presencia de fenómenos meteorológicos que suceden de manera consecuente.

Puntualmente se refiere a circunstancias en las que llueve de manera significativa en días consecutivos, por lo que se provocan inundaciones de gran magnitud.

Esta lluvia negra puede generar daños que ponen en riesgo la seguridad de las personas, así como también está en riesgo la infraestructura de los lugares en los que se da este fenómeno.

Durante una tormenta negra se emiten indicaciones como no salir de casa y extremar precauciones.