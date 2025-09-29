Inundaciones en Tototlán y Zapotlán del Rey, Jalisco, provocan caos vial y daños | VIDEO

Las fuertes lluvias de esta temporada han azotado sobremanera diferentes puntos del territorio nacional. En Ciudad de México, la zona oriente ha sido escenario de inundaciones y afectaciones. Sin embargo, Jalisco también se ha visto fuertemente afectado por este fenómeno, especialmente en los municipios de Tototlán y Zapotlán del Rey.

Desde la noche del domingo, vecinos de distintas colonias de estos municipios reportaron que sus calles sufrieron graves inundaciones, las cuales provocaron ingreso de agua a viviendas, afectaciones viales, así como vehículos y transeúntes varados.

🚨 #AlMomento | @PCJalisco atiende afectaciones por lluvias en Tototlán y Zapotlán del Rey 🚨



🔹 En Tototlán, el desbordamiento del río Tajo provocó daños en viviendas y vehículos arrastrados. A solicitud de la Comandancia Regional de Poncitlán, se enviaron 2 unidades y 4…

Las afectaciones continuaron hasta la mañana de este lunes, cuando vecinos han informado que continúan los problemas en sus colonias.

Por lo anterior, Protección Civil de Jalisco informó que desplegó operativos de seguridad para atender el siniestro, el cual, detalló, fue provocado por el desbordamiento del río Tajo a causa de las fuertes lluvias.

Así, Protección Civil informó que envió unidades de emergencia a Tototlán y Zapotlán del Rey, con el objetivo de atender a los afectados por las inundaciones.

🌧️Durante la noche y madrugada se registraron lluvias fuertes que provocaron afectaciones en distintos municipios de la región.



🚒 Enviamos personal y unidades en apoyo a:



Tototlán, donde el desbordamiento del río Tajo dejó viviendas afectadas y vehículos arrastrados. Para…

De manera preliminar, Protección Civil ha contado 12 casas con ingreso de agua en Zapotlán del Rey, si bien no ha informado el total de afectaciones por estas inundaciones.

“Durante la noche y madrugada se registraron lluvias fuertes que provocaron afectaciones en distintos municipios de la región. Enviamos personal y unidades de apoyo a Tototlán, donde el desbordamiento del río Tajo dejó viviendas afectadas y vehículos arrastrados. Para reforzar las acciones movilizamos 2 unidades y 4 oficiales”, escribió la dependencia en X.

Esta mañana nuestros Oficiales apoyan a la población en Tototlán, donde el desbordamiento de un río ocasiona inundación en calles y viviendas.



Trabajamos coordinados y en respaldo a las autoridades municipales para llevar a las personas a puntos seguros.

“En Zapotlán del Rey, verificamos afectaciones en la localidad de La Noria, donde se reporta de manera preliminar 12 casas con ingreso de agua, de las cuales 6 tendrían daños en menaje”, abundó.

“Nuestro personal trabaja de manera coordinada con las unidades municipales y regionales para atender a la población afectada”, concluyó Protección Civil estatal.

En una publicación aparte, informó que la mañana de este lunes continuaban las labores de seguridad. En un video que acompañó la publicación, se mostraron las labores de emergencia, donde personal especializado rescata a transeúntes y atiende afectaciones en viviendas.

“Esta mañana nuestros Oficiales apoyan a la población en Tototlán, donde el desbordamiento de un río ocasiona inundación en calles y viviendas. Trabajamos coordinados y en respaldo a las autoridades municipales para llevar a las personas a puntos seguros”, escribió.

