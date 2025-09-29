Otra vez Iztapalapa; ahora fuertes lluvias anegan 20 colonias

Una mujer, dentro de su casa inundada, ayer, por la lluvia del sábado.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, anunció la activación del seguro de Riesgos Meteorológicos para apoyar a los habitantes de ocho colonias que fueron afectados por la fuerte lluvia del pasado sábado.

Durante una reunión con el puesto de mando, la funcionaria capitalina informó que instruyó hacer efectivo este seguro con el objetivo de que las familias obtengan cuanto antes un apoyo económico que las ayude a afrontar la emergencia.

“Estamos en tiempo para que la aseguradora levante su censo de inmediato y lo haga efectivo, con el fin de no retrasar el pago a las y los afectados”, precisó.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo un censo para conocer el número de familias afectadas por las fuertes lluvias de este fin de semana.

De acuerdo con Alavez Ruiz, los beneficiarios pertenecen a las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Pueblo de Santa Cruz, Ejidos de Santa María 1 y 2, Fuerte de Loreto, Unidad Vicente Guerrero SM5, La colmena, Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente Zona Peñón.

Esto, porque la precipitación máxima del sábado se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 milímetros (mm), en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm. Esto supera el límite 70 mm para la alerta púrpura, la de mayor gravedad en la zona.

El agua alcanzó el interior de cientos de viviendas, por lo que dañó los enseres de sus interiores, así como otros bienes muebles.

2 mil kits de limpieza repartió la alcaldía a afectados hasta ayer

Autoridades capitalinas y de la demarcación han ayudado desde ese día a los vecinos damnificados con sacar el agua de sus hogares, en la limpieza y en la recolección de objetos que se convirtieron en basura.

Por la mañana, Alavez Ruiz mencionó que había al menos 20 colonias con daños por la tromba, a las que acudieron elementos de distintas dependencias capitalinas y de Iztapalapa, incluida la alcaldesa.

En tanto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán para canalizar el agua pluvial proveniente de la zona alta de Iztapalapa, pues las inundaciones se alimentaron del agua que bajó del cerro tras la tormenta.

Clara Brugada abraza a una adulta mayor en su visita a Iztapalapa, ayer. Foto›Especial

“Tenemos que hacer el proyecto ejecutivo, así se le llama, para que toda el agua se pueda canalizar a donde queremos, que es el vaso regulador y si se necesita hacer una obra, como en un momento queríamos hacerla, que era atravesando el pueblo y que lo impidieron vecinos que no, ya lo veremos; si es necesario, lo haremos.

“O sea, todo eso necesita un estudio de suelo y ya. Aquí está el secretario de Gestión Integral del Agua, que van estar desde ahorita haciendo eso. Bueno, eso es lo urgente en término de obras”, mencionó.

La mandataria recorrió distintas zonas afectadas en el pueblo de Santa María Aztahuacán a causa de los chubascos y mantuvo un encuentro con vecinos. En algunos casos, Brugada Molina pasó a las viviendas de las personas para hablar con las personas.

Asimismo, la Jefa de Gobierno prometió a los damnificados apoyos emergentes, como colchones y un comedor gratuito, y el cobro de un seguro de emergencias.

“Dicho recurso será entregado después de realizar el censo de familias afectadas (en Iztapalapa).

“Van a tener dos apoyos: el apoyo provisional, digámoslo así, que podamos dar nosotros como Gobierno de la Ciudad, y el del seguro (contratado), que también se tiene que hacer”, mencionó.

Asimismo, la morenista explicó que la Secretaría de Vivienda reparará los hogares afectados.

Ayer, habitantes de algunas zonas de Iztapalapa no durmieron debido a las inundaciones que sufrieron por la tromba. En otros casos, la gente sacó los muebles y enseres inservibles por el agua y los sacó para tirarlos.

Otros, con ayuda de personal del Gobierno local, limpiaron sus patios, cuatros, banquetas y calles, debido a los malos olores que generan las aguas negras en este tipo de casos.

“Cualquier problema que tengan, van al Centro de Mando, no crean que vengo y ya nos vamos, no. Se queda aquí el Gobierno hasta que se resuelva todo. Todos los días se va a venir hasta que se resuelva”, dijo Brugada Molina.